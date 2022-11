Un nuovo mezzo elettrico ad impatto zero arriva a Verucchio

Attualità

Verucchio

| 11:42 - 10 Novembre 2022

Immagine di repertorio.

Un veicolo completamente elettrico e ad impatto zero al posto di un mezzo di servizio ormai obsoleto e inquinante: è quello che il Comune di Verucchio otterrà con il bando voluto dal Movimento 5 Stelle e finanziato dalla Regione per svecchiare il parco auto degli enti locali e che ad oggi ha visto ben 141 Comuni emiliano-romagnoli parteciparvi. Sono stati stanziati all’interno del bilancio regionale risorse per 5,5 milioni di euro destinate ai Comuni per il rinnovamento del loro parco auto. Un’opportunità raccolta anche dal comune romagnolo che nelle scorse settimane ha inoltrato alla Regione la richiesta di sostituire un vecchio mezzo di servizio (un autocarro Piaggio S 85 alimentato a benzina) con un veicolo completamente elettrico e a zero emissioni (Alkè).