Rimini, lavori nelle aree gioco in tre parchi: arrivano scivoli ed altalene

Attualità

Rimini

| 11:36 - 10 Novembre 2022

Immagine di repertorio.

Prendono il via lunedì 14 novembre i lavori per la sistemazione e riposizionamento di nuove strutture in tre aree gioco nelle aree verdi di Via Baracca (zona sindacati), via Mariotti (zona via Pascoli) e via Orsoleto.



Per far giocare i bimbi, nelle tre aree verdi interessate dai lavori saranno installate nuove strutture gioco con scivolo e altalene. Le nuove strutture sono adatte ad essere utilizzate dai 3 anni e possono ospitare fino a 12 utilizzatori in contemporanea: sarà installata un’altalena doppia con seggiolino a gabbia e tavoletta avente struttura in metallo colorato e sarà realizzata anche la pavimentazione antitrauma in ghiaino lavato, così da accrescerne la sicurezza dei bimbi, mentre nel Parco Orsoleto è prevista installazione di una nuova altalena "a nido". Completerà l’intervento la sostituzione delle porte da calcio con installazione di nuove reti.







L’intervento, di circa 30mila euro, rientra nel più generale progetto degli interventi straordinari di verde pubblico, dal valore complessivo di 220.000 euro, curato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Rimini e realizzato da Anthea, nell’ambito dell’accordo quadro per la gestione e valorizzazione del patrimonio verde.







Il progetto complessivo prevede diversi interventi, tra i quali anche la sostituzione delle strutture da ginnastica all'aperto esistenti nel parco Marecchia e al Parco di Rivazzurra.

In fase di conclusione anche la progettazione per la riqualificazione di ulteriori tre aree gioco per le quali si prevede l'approvazione entro l'anno con avvio lavori ad inizio 2023, che prevede anche la piantumazione di circa 60 nuove alberature nei viali e giardini.