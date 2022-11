Calcio Seconda, Rimini United: tre punti, porta inviolata e bomber Sagliocco in gol

Sport

Rimini

| 09:53 - 10 Novembre 2022

Francesco Sagliocco.









Con l'exploit per 3-0 sul campo dei River Delfini, il Rimini United ha ritrovato la vittoria che mancava dalla terza giornata (3-1 al Corpolò) riscattando le due sconfitte di fila contro Villa Verucchio e Young Santarcangelo. Oltre ai preziosi tre punti, la squadra di mister Bianchi per la prima volta in sette giornate ha blindato la difesa (aveva fin qui sempre subito gol) e ritrovato la verve realizzativa di bomber Francesco Sagliocco, uno dei pochi riconfermati della scorsa stagione in cui fu protagonista con 14 gol. Un attaccante che spesso e volentieri ha superato la doppia cifra (il top a Fermignano con 22 reti in 24 partite).







“Nella prima marcatura di Halilaj mi sono procurato il rigore e ho segnato la terza rete su assist del mio compagno che in area mi servito un assist al bacio: dribbling e tiro vincente – racconta il bomber di origine campana, 38 anni nel prossimo gennaio, un passato anche in Eccellenza e Promozione, professore di Educazione Fisica alle scuole Medie –. In precedenza avevo colpito un palo con il Corpolò, ma tenete conto che ho saltato un paio di partite tra cui purtroppo il big match contro la capolista Young Santarcangelo a cui tenevo molto”.





Sagliocco, il Rimini United è sesto in classifica. Siete indietro sulla tabella di marcia?



“Ci manca qualche punto, ad esempio i due lasciati all'Athletic Poggio (1-1) in una partita in cui siamo stati spreconi, ma le attuanti non mancano. Innanzitutto la squadra è assai rinnovata a cominciare dal mister e ci vuole del tempo per trovare l'assetto migliore e la chimica tra i reparti. Il fatto di non aver subito gol per la prima volta è un segnale positivo, dà fiducia nel proseguire il nostro percorso di crescita che riguarda tutta la squadra e non solo il reparto difensivo. Ad esempio, contro Villa Verucchio e San Bartolo abbiamo subito gol in contropiede dopo aver perso palla sulla tre quarti. Voglio dire che quando si subisce gol si sbaglia tutti. Ora siamo in progresso sotto l'aspetto dell'affiatamento e abbiamo fiducia di poter migliorare la classifica. E poi va considerato il calendario: in questa prima parte di campionato, quando cioè si è alla ricerca degli equilibri di squadra, abbiamo affrontato alcune squadre di alta classifica”.





E infatti ora ricevete il fanalino di coda, il Colonnella.

“Guai sottovalutarlo se non altro perché nella scorsa stagione all'ultimo giornata fummo sconfitti sul suo campo. Sarà una battaglia se non altro perchè è un'altra formazione riminese, una partita molto difficile, contro una squadra affamata di punti. Stiamo verificando sul campo che questo campionato è imprevedibile per cui ci vorrà umiltà e concentrazione al massimo”.





A che punto è il Rimini United?

“Non arriviamo al 70 per cento delle nostre possibilità. Abbiamo margini di crescita sotto tutti i punti di vista, dobbiamo avere più fiducia nel nostro potenziale a cominciare dai giovani che hanno qualità tecniche ma soprattutto umane. Bisogna fare il massimo possibile, alla fine tireremo le somme”.





L'obbiettivo realizzativo di Sagliocco?



“Non ce l'ho, cerco di segnare il più possibile, ma alla mia età è più importante il traguardo di squadra. Io cerco di rendermi utile al di là dei gol tanto che è accaduto che in un un contro uno con il portiere avversario abbia passato la palla al compagno smarcato. Quello che conta è la prestazione”.