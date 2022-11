Ode al tartufo, lo chef riminese Riccardo Agostini si racconta a Striscia la Notizia

Attualità

Pennabilli

| 17:12 - 09 Novembre 2022

Chef Riccardo Agostini a Striscia la Notizia.

Riccardo Agostini protagonista della rubrica culinaria curata dal giornalista Paolo Marchi "Capolavori italiani in cucina" all'interno della trasmissione televisiva "Striscia la Notizia". Nella puntata di martedì 8 novembre lo chef riminese e titolare del ristorante "Il Piastrino" di Pennabilli, fresco di riconferma "stellata" da parte della Guida Michelin per l'anno 2023, si è raccontato all'interno del programma attraverso l'ingrediente che più predomina sugli altri durante il periodo autunnale nel territorio del Montefeltro. La ricetta del “Tartufo, uovo cremoso, sedano rapa e latte d'aringa” da' lustro al tartufo nero locale e racconta in maniera semplice la filosofia dello chef stellato pennese in cucina, che deve molto all'entroterra nel quale è cresciuto: "devo tutto alle nostre colline, qui ho trovato la mia dimensione - spiega lo chef a Striscia - il territorio mi offre molte oppurtunità e spunti per la mia creatività in cucina: tradizione e innovazione che si contaminano a vicenda".