Cittadella della Sicurezza nell'ex caserma Giulio Cesare: Capo Polizia possibilista

| 16:52 - 09 Novembre 2022

Il Capo della Polizia Lamberto Giannini.



E' stata inaugurata questa mattina, alla presenza del prefetto Lamberto Giannini, Capo della Polizia, la nuova sede della Questura di Rimini in piazzale Bornaccini. Nel suo intervento si è soffermato anche sul tema della Cittadella della Sicurezza, da allestire nell'ex caserma militare Giulio Cesare, un progetto caldeggiato sia dalla maggioranza che da Fratelli d'Italia nel recente intervento di Gioenzo Renzi. Giannini si è detto possibilità ma - ha sottolineato - "come tutti i progetti importanti ha bisogno di tempistiche adeguate e per questo c'era bisogno intanto di avere un punto di partenza importante", come la sede di piazzale Bornaccini. Una sede per la quale lo Stato ha firmato un contratto di locazione per 9 anni, rinnovabile per altri 9. Poi si vedrà.