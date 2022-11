Controlli nelle pescherie, 500 kg di prodotti sequestrati su tutta la costa

Cronaca

16:11 - 09 Novembre 2022

Più di 200 controlli eseguiti in punti all'ingrosso, pescherie, ristoranti e centri della grande distribuzione che hanno portato a contestare 37 illeciti amministrativi per quasi 56mila euro di sanzioni e contestuale sequestro di 500 chili di prodotti ittici. È parte del bilancio dell'operazione regionale 'Oceano' della guardia costiera conclusasi ieri in materia di controlli sulla filiera della pesca. Le verifiche, coordinate dalla direzione marittima dell'Emilia-Romagna, hanno interessato tutti i comandi, sia in mare che a terra, da Goro a Cattolica. I militari hanno rilevato anche due illeciti penali legati a un tentativo di frode in commercio: il menù del ristorante in questione prevedeva la somministrazione di prodotti freschi mentre è stato riscontrato l'acquisto e la detenzione di prodotti congelati.



Obiettivo principale dei controlli - si legge in una nota - è stata la verifica della tracciabilità dei prodotti. La metà degli illeciti amministrativi rilevati ha riguardato in effetti la mancanza dei requisiti di tracciabilità, il che prevede una sanzione pecuniaria da 750 a 4.500 euro. In particolare durante un controllo, i militari hanno sequestrato oltre 170 chili di vongole trasportate su un veicolo senza alcun documento di accompagnamento. In un altro caso in un ristorante è stato trovato un tonno alalunga pescato in periodo non consentito (da ottobre a novembre): qui la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro e non solo a carico del ristoratore, ma anche della pescheria da cui il pesce era stato acquistato e del grossista, con sede in Puglia, che aveva messo in commercio il prodotto. A quest'ultimo inoltre, dato che è risultato che il tonno era stato catturato da un pescatore sportivo, è stata contestata anche la vendita di prodotto proveniente dalla pesca non professionale.