Misano, nessun danno dopo il terremoto nelle scuole ed edifici comunali

Attualità

Misano Adriatico

| 15:20 - 09 Novembre 2022

Completati i sopralluoghi nelle scuole di Misano.



A seguito delle forti scosse di terremoto di questa mattina (mercoledì 9 novembre), che si sono avvertite distintamente sulla costa romagnola, i tecnici della protezione civile, insieme al sindaco Fabrizio Piccioni, si sono recati in tutti i plessi scolastici e negli uffici comunali di Misano, per verificare la presenza di eventuali danni o criticità. Il sopralluogo non ha evidenziato problematiche di alcun tipo e le scuole di ogni ordine e grado, dal nido fino alle medie, hanno potuto svolgere regolarmente le proprie attività.

Non sono giunte segnalazioni di danni a cose o persone nemmeno da parte dei cittadini.