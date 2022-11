Oscurato sito web per prenotare l'aperitivo in barca: associazione sanzionata di 9000 euro

Cronaca

Rimini

14:52 - 09 Novembre 2022

Archivio.





Un'associazione culturale non a scopo di lucro, responsabile della gestione e dell'uso di una piattaforma on-line, è finita nel mirino della Guardia Costiera di Rimini. Secondo quanto ricostruito nelle indagini, l'associazione esercitava abusivamente attività di intermediazione, in forma commerciale, tra skipper provenienti da tutta Italia e diportisti. I primi offrivano aperitivi in barcfa lungo le coste italiane oppure viaggi all'estero, mettendo a disposizione le proprie imbarcazioni; i secondi prenotavano i servizi sul portale internet gestito dall'associazione, che prendeva una provvigione fissa del 20% su quanto incassato dagli skipper.



L'attività era svolta abusivamente in quanto tale attività di intermediazione può essere effettuata solo in forma di impresa tra figure altamente professionali, sotto la vigilanza delle Camere di Commercio competenti per territorio. I soci sono stati quindi sanzionati amministrativamente per 9000 euro, con l'obbligo di restituire le provvigioni percepite. Il portale web e le relative pagine social sono state oscurate. Il volume d'affari ipotizzato è di 200.000 euro.