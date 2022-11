Cattolica, lavori in via del Porto per sdoppiare la fognatura

Attualità

Cattolica

| 14:29 - 09 Novembre 2022

Lavori in via del Porto a Cattolica.



Mezzi all'opera da questa mattina (mercoledì 9 novembre) in via del Porto a Cattolica. Hera, infatti, ha dato avvio ai lavori per la realizzazione di una fognatura nera a gravità, in pvc del diametro di 25 cm, per completare lo sdoppiamento delle reti sull'intera arteria. Per l'intervento sono stati stimati costi per 140.000 euro ed una tempistica di fine lavori entro febbraio 2023. Contestualmente ai lavori di fognatura verranno bonificati anche gli allacciamenti idrici.



"L'intervento è stato concertato con il comune di Cattolica - spiegano da Hera - in quanto a seguito delle nostre lavorazioni interverrà andando a realizzare la riqualificazione dei marciapiedi sulla via interessata".



In questa prima fase è stato disposto il divieto di sosta nel tratto compreso tra le vie Pisacane e Dottor Ferri. Allo scopo di causare il minor disagio possibile ai cittadini, si procederà per micro-zone di intervento con il cantiere che si sposterà di volta in volta nell'area interessata.



Nel frattempo proseguono anche i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della zona delle "vie delle regioni". La ditta Sampaolesi di Rimini sta effettuando la sostituzione dei vecchi lampioni con lampade Led a basso consumo. Hera, invece, sta realizzando il bypass che permetterà di raccogliere le acque piovane dal Torconca, in via Oriolo, deviarle in via Toscana, attraversare la via Sardegna, per confluire al torrente Ventena. A seguito degli interventi di Hera, l’amministrazione comunale ha già previsto la riqualificazione delle aree interessate dai cantieri con le riasfaltature, la sistemazione dei marciapiedi, la messa in sicurezza delle alberature.