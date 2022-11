Terremoto, a Santarcangelo nessuna criticità dai sopralluoghi degli edifici pubblici

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:16 - 09 Novembre 2022

In seguito alla forte scossa di terremoto registrata questa mattina (mercoledì 9 novembre) alle ore 7.07, su indicazione dell’ufficio unico intercomunale di Protezione civile a tutti i Comuni dell’Unione Valmarecchia, anche i tecnici del Comune di Santarcangelo si sono immediatamente attivati per effettuare una serie di controlli sugli edifici pubblici presenti sul territorio comunale.



In seguito alle verifiche condotte su scuole, musei, biblioteca, magazzino comunale e altre strutture pubbliche della città, completate intorno alle ore 11 della mattina, non sono emerse criticità: scuole e istituti culturali, quindi, sono rimasti regolarmente aperti.



Dopo la prima, si stanno registrando diverse scosse di magnitudo inferiore, quindi permane lo stato di attenzione: l’ufficio unico di Protezione civile dell’Unione di Comuni Valmarecchia, in particolare, invita tutti i fruitori di grotte private del centro storico a evitare di sostare all'interno delle stesse fino alla fine della fase di attenzione, rispetto alla quale seguiranno aggiornamenti nella giornata di domani (giovedì 10 novembre).