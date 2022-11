Riccione, la sindaca Angelini invita la città agli spettacoli di 'Visioni di futuro'

Attualità

14:10 - 09 Novembre 2022







"Sarà un fine settimana indimenticabile quello che vivranno i riccionesi e gli ospiti della città". Così l'amministrazione comunale di Riccione annuncia cinque spettacoli tra teatro, video, coreografie e performance di danza aerea firmati dal Festi group con la direzione artistica di Monica Maimone. Nell’ambito dei festeggiamenti del Centenario, sarà quindi la città di Riccione, con la sua storia, il suo presente e il suo futuro, ad andare in scena.



Tra venerdì 11, giornata del santo patrono, San Martino, e sabato 12 novembre, cinque eventi unici racconteranno le tappe fondamentali vissute da Riccione: si partirà dai primi anni del secolo scorso per poi proiettare la città in un domani visionario ma possibile, la green city che i riccionesi stanno costruendo. Dalla geniale creatività del Festi Group è nato infatti “Visioni di futuro” - la restituzione immaginaria di un progetto amministrativo - di cui musica, danza, parole e azioni sceniche sono gli elementi fondanti della narrazione.



La sindaca Daniela Angelini ha scritto una lettera aperta per invitare a partecipare a questi eventi tutti i bambini e i ragazzi nella convinzione che “solo insieme possiamo immaginare il futuro per Riccione e i riccionesi, il domani si costruisce insieme, un sogno alla volta”.



“Visioni di futuro” è l’evento di prestigio de “La festa infinita” ma non si esaurirà nelle due giornate di spettacoli. Rappresenta infatti un grande investimento in termini culturali e promozionali. “Oltre ad offrire uno spettacolo di livello assoluto, firmato da un gruppo artistico di caratura internazionale - argomenta Daniela Angelini -, con “Visioni di futuro” indicheremo, o meglio, confermeremo ai nostri concittadini e ai nostri ospiti la rotta intrapresa da Riccione i cui valori di riferimento sono due: bellezza e sostenibilità”.



“Visioni di futuro” sarà inoltre lo strumento di lancio del piano di comunicazione che accompagnerà la città verso gli eventi di Natale e Capodanno. Verranno realizzati numerosi teaser (brevi video) da impiegare nella campagna di promozione della città per il gran finale de “La festa infinita”: dall’accensione delle luminarie e degli allestimenti natalizi del 26 novembre, firmati dal Maestro Valerio Festi (fondatore di Festi group), a tutti gli altri eventi fino all’8 gennaio.