Futsal RSM, la Virtus riaggancia il trenino delle terze

| 13:53 - 09 Novembre 2022

Il posticipo della sesta giornata dice Virtus. La squadra di Luca Pollini batte 3-0 la Juvenes-Dogana in uno dei tanti confronti diretti di questo turno e si riaccomoda nell’affollato terzo gradino del Girone Unico in compagnia di Domagnano e Tre Fiori. Occorre quasi una frazione di gioco intera, ai Neroverdi, per sbloccare la sfida di Dogana: è Paolo Casadei a fare 1-0 su rigore. La ripresa si rivela tirata almeno quanto il primo tempo; arrivano solo nel finale, infatti, le reti che permettono ad Acquaviva di mettere in cassaforte il risultato. Segnano prima Sensoli e poi, nel recupero, Righi. Con questo k.o, il secondo consecutivo, la Juvenes-Dogana certifica suo malgrado il sorpasso de La Fiorita ed è costretta a scendere per il momento in settima posizione.