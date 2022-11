Volley B maschile, PromoPharma a Legnago

Sport

Repubblica San Marino

| 13:50 - 09 Novembre 2022

Serie B masch. La partita di sabato 12 a Legnago contro la Pluvitec allenata da Roberto Vicentini può essere la partita giusta per la PromoPharma San Marino per riprendere il cammino in campionato dopo quattro sconfitte consecutive? “Legnago può sembrare una squadra debole ma io non credo sia un team di basso livello. – Risponde Stefano Mascetti, coach dei Titani. – Conta su alcuni giocatori buonissimi. Uno è la banda/opposto Migliorin, giovane ma molto solido. Legnago sinora ha giocato delle buone partite, pur perdendole, anche contro squadre di alta classifica. Devono trovare la loro quadra ma per noi non è una partita facile. Dovremo aggredire e avere pazienza allo stesso tempo perché i veneti vorranno certamente portarsi a casa i tre punti. Noi abbiamo i nostri problemi: l’opposto Zonzini non ci sarà. La banda Benvenuti ha appena ripreso ad allenarsi in attacco. Tutti problemi che non favoriscono la nostra compattezza di squadra”. Si gioca alle 20.30 e arbitrano i signori Ruben Cioffi (1° arbitro) e Giovanni di Martino (2°).



Classifica. Gabbiano Mantova 15, Querzoli Forlì 14, Volley Montichiari 11, Sab Group Rubicone 10, Ama San Martino in Rio 10, Planet Group Spezzanese 9, Kema Remedello 9, Kerakoll Sassuolo 7, Arredopark Villafranca 7, Kioene Padova 6, PromoPharma 3, Pietro Pezzi Ravenna 3, Viadana Volley 1, Pluvitec Legnago 0.



Prossima partita. Pluvitec Legnago – PromoPharma. Sabato 12 novembre ore 20.30 a Legnago.



Serie D femminile. La Titan Services San Marino gioca già stasera nell’anticipo della sesta giornata di campionato. Sale al Pala Casadei il Viserba. “Quella di stasera è una partita importante perché giochiamo contro una possibile diretta concorrente alla salvezza. – Spiega coach Wilson Renzi. - Siamo nel nostro palazzetto e dovremo cercare di portare la partita dalla nostra parte. Non siamo in un periodo di grande forma: la palleggiatrice Bernardi, che stava recuperando dall’infortunio alla caviglia, ha avuto un attacco febbrile e quindi, ancora una volta, non sarà con noi. Le altre assenti da lunga data non rientreranno ma ciò non toglie che dovremo essere aggressive e determinate. Soprattutto difendere e battere bene. Dobbiamo iniziare a capitalizzare in partita quello che facciamo in allenamento”.



Classifica. Fenix Faenza 13, Fulgur Bagnacavallo 13, Portuali Ravenna 12, Idea Volley Santarcangelo 10, Longiano Volley 9, Unica Volley 9, Figurella Rimini 9, Junior Coriano 8, Viserba Volley 6, Stella Rimini 3, Titan Services 1, Teodora Ravenna 0, Forlì 0.



Prossima partita. Titan Services San Marino – Viserba Volley. Mercoledì 9 novembre ore 20.45 a Serravalle.