Gas, ministro Pichetto Fratin a Ecomondo: 'Ok stoccaggi, ma problemi con picco estremo di consumi'

Attualità

Rimini

| 12:51 - 09 Novembre 2022

Foto di repertorio.



Questa mattina (mercoledì 9 novembre) il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetiva, Gilberto Pichetto Fratin, è intervenuto in video agli Stati Generali della Green Economy, durante la manifestazione Ecomondo, in corso a Rimini Fiera. Tra i temi, la crisi energetica. "Supereremo il prossimo inverno grazie agli stoccaggi di gas, ma dobbiamo sperare che non ci siano situazione di picco estremo dei consumi, perché potremmo avere problemi", ha evidenziato il ministro. Per l'inverno successivo invece sarà fondamentale "avere i due rigassificatori di Piombino e di Ravenna, per non far mancare energia a imprese e famiglie". Su Piombino, ha aggiunto il ministro, "garantisco l'impegno del governo per la temporaneità. Tre anni, ma anche meno".