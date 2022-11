Attualità

Rimini

| 12:46 - 09 Novembre 2022

Dalle 11.50 è ripresa la circolazione ferroviaria sulle linee dell'Adriatica, Ancona-Roma e Rimini-Ravenna, sospesa in via precauzionale dalle ore 7.15 a seguito di una scossa di terremoto che ha interessato la zona. Lo comunica, in una nota, Rfi spiegando che "la circolazione è stata riattivata dopo i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS)".