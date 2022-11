Riccione, Alessandro Preziosi inaugura 'La bella stagione'

Eventi

Riccione

| 11:51 - 09 Novembre 2022

Palazzo del Turismo.

Per gli ultimi mesi del 2022, in contemporanea con i lavori di ristrutturazione allo Spazio Tondelli, il Palazzo del Turismo si trasforma nella casa del teatro di Riccione, uno spazio aperto alla ricerca e all’immaginazione. Qui si è appena conclusa la ventiseiesima edizione del Riccione TTV Festival, e già a partire da questa settimana prende il via La bella stagione – Spazio Tondelli on the go, cartellone a cura di Riccione Teatro che porta in città alcuni dei nomi più importanti del teatro nazionale.





Venerdì 11 novembre (ore 21, biglietti 20 euro) Alessandro Preziosi, con l’accompagnamento al pianoforte di Carlo Guaitoli, porta in scena Otello: dalla parte di Cassio, spettacolo nato da un’idea di Elena Marazzita, con testo di Tommaso Mattei e musiche dello stesso Carlo Guaitoli (produzione di AidaStudio Produzioni e Khorateatro; distribuzione esclusiva a cura di AidaStudio Produzioni).



Otello – una delle più note opere di William Shakespeare, messa in scena per la prima volta nel 1604 – è la tragedia della gelosia: mostro che avvelena la mente e il cuore, creato dal nulla e sul nulla; strumento che il perfido Iago utilizza per corrompere l’animo del Moro insinuando in lui il sospetto che la dolce Desdemona lo abbia tradito con il fido Cassio.



La storia vive di un complesso gioco di contrasti, ambiguità, ribaltamenti: realtà e apparenza, verità e menzogna, fedeltà e odio, luce e ombra si esaltano nello scontro tra i due protagonisti maschili. Il nero Otello è il soldato ingenuo e primitivo che conosce solo l’amore incondizionato o il furore scatenato e cade nella trappola per la troppa fiducia nell’onestà degli uomini, mentre il bianco Iago rivela l’anima nera e diabolica di chi si arroga il potere di plasmare la volontà altrui per piegarla al suo disegno, pura astuzia che si compiace tenebrosamente del male. Questa è la lettura della storia a cui siamo soliti assistere. Ma…



Immaginiamo di essere catturati nel mezzo di un triangolo amoroso di cui non siamo consapevoli. Immaginiamo qualcuno mentire sulle nostre intenzioni e sul nostro comportamento a nostra insaputa. Immaginiamo di perdere il lavoro e di avere il nostro nome offuscato a causa di qualcosa che non abbiamo mai fatto né pensato. Immaginiamo di essere traditi dall’amore per la menzogna e da chi vuole la rovina di spiriti nobili. Immaginiamo di essere Cassio.



In questo dramma di grandi sentimenti, di fulminee e cieche passioni che divampano e consumano gli individui, Alessandro Preziosi racconterà Otello: dalla parte di Cassio.







La bella stagione – Spazio Tondelli on the go prosegue venerdì 25 novembre con Lucrezia Lante della Rovere in Le donne di Malamore e mercoledì 7 dicembre con Federico Buffa che porta sul palco una delle sue storie più belle: Italia Mundial.