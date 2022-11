La cultura contro la violenza di genere, un incontro in Cineteca a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:42 - 09 Novembre 2022

Immagine di repertorio.

Nel mese in cui in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un fenomeno che va combattuto, soprattutto, sul piano culturale, l’evento "Ricominciamo da NoiDonne", con il patrocinio del Comune e della Provincia di Rimini, mira a far leva su alcuni strumenti culturali (libri, mass media e teatro) per condividere la necessità di lottare contro una forma di violenza spesso sommersa e profondamente radicata nel tessuto sociale di molti Stati, che anche a Rimini ha portato a ben 3 femminicidi nei soli primi 6 mesi del 2022. L'appuntamento è per venerdì 11 novembre ore 17 in Cineteca a Rimini.



Dalla necessità di rafforzare ed incrementare gli interventi di sostegno e tutela delle vittime, nonché gli interventi di sensibilizzazione e di promozione di una cultura della non violenza contro le donne, è nata la costituzione dell’Associazione di Promozione Sociale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e i minori ND NoiDonne (Movimento contro la Violenza), che l’11 novembre si presenta alla cittadinanza.



L’iniziativa, articolandosi in diversi momenti e coinvolgendo diverse figure, metterà in evidenza anche le risposte date a livello nazionale al contrasto della violenza di genere.