Terremoto, a Rimini controlli in scuole ed altri edifici: nessuna criticità

Attualità

Rimini

| 11:37 - 09 Novembre 2022

Immagine di repertorio.

A seguito della forte scossa di terremoto registrata questa mattina con epicentro sulla costa pesarese e avvertita anche nel riminese, è stata attivata immediatamente l'attività dei controlli ad opera dei tecnici comunali e di Anthea specificatamente focalizzati sul patrimonio edilizio scolastico.

Non sono segnalati al momento criticità o danni. I tecnici della Direzione dei Lavori pubblici del Comune di Rimini e di Anthea si sono attivati immediatamente per le verifiche tecniche delle scuole comunali, che sono rimaste regolarmente aperte. Il programma delle verifiche ha previsto nell'immediato sopralluoghi nei plessi scolastici a cui faranno seguito le ricognizioni programmate da parte delle squadre già predisposte dei tecnici che saranno tutte completate nelle prossime 24 ore prevedendo sopralluoghi su tutti i 70 edifici scolastici di competenza comunale.

Le centrali operative della Polizia municipale e della protezione civile di Rimini non hanno al momento ricevuto segnalazioni di criticità o danni.