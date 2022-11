Grave incidente stradale sulla A14 tra Cattolica e Riccione, un morto

Cronaca

Riccione

| 08:05 - 09 Novembre 2022



Tamponamento tra due mezzi pesanti, morta una persona. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza sulla A14 al km 139 nel tratto compreso tra Cattolica e Riccione in direzione Bologna, all'uscita della galleria di Scacciano. Secondo una prima ricostruzione un camion, che trasportava lamiere, era fermo nell'area di sosta e il conducente stava dormendo. Per cause ancora al vaglio un altro mezzo, un camion della Dhl, lo ha tamponato. Lo schianto è stato violento ed il passeggero del mezzo Dhl ha perso la vita. L'autista è rimasto ferito. Illeso l'autista del camion parcheggiato.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.