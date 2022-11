Forte scossa di terremoto in mare, paura in tutto il Riminese

Attualità

Rimini

| 07:26 - 09 Novembre 2022

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina, 9 novembre, in provincia di Rimini. Il sisma è stato registrato alle 7.07 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Secondo le prime informazioni il terremoto sarebbe di una magnitudo stimata di 5.7 con epicentro al largo della costa marchigiana pesarese. La scossa, avvenuta ad una profondità di 8-10 km, è stata avvertita nitidamente in provincia di Rimini e a San Marino e anche in altre regioni italiane. Non sono stati fortunatamente segnalati danni in provincia di Rimini. A Pesaro sono in corso sopralluoghi dei Vigili del Fuoco ad alcune strutture.



La nota del comune di Rimini: scuole aperte



A seguito della scossa di terremoto registrata questa mattina con epicentro sulla costa pesarese e chiaramente avvertita anche nel riminese, il comune di Rimini ha subito disposto i controlli tecnici previsti per questa fattispecie di avvenimento su tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. I controlli, ad opera dei tecnici comunali e di Anthea, proseguiranno per tutta la giornata. Le scuole saranno regolarmente aperte.





Seguiranno aggiornamenti