Calcio, Garden: in Terza exploit in trasferta (1-4) e secondo posto. Hurrà U14

| 10:56 - 09 Novembre 2022

La squadra del Garden 2010 esulta dopo un gol.



Intensa anche in questa settimana l'attività della sezione calcio del Garden.



TERZA CATEGORIA

Il Garden ha piegato in trasferta con un netto 1-4 l'Accademy World Riccione con una superba prestazione di squadra in cui spicca Marigliano che si è dimostrato in ottima forma. Partita chiusa già alla fine del primo tempo: 3-0 con rete di Giulietti e doppietta di Poziello. Lo stesso Giulietti ad inizio ripresa cala il poker e al 75' arriva la rete della bandiera dei padroni di casa. Intanto a rinforzare la rosa è stato tesserato il terzino sinistro Lorenzo Mercantili. Il Garden (14 punti) è secondo a -4 dal leader Gemmano. Prossimo impegno sabato a Torre Pedrera contro contro il Real Morciano (10 punti).



AGONISTICA

Finisce con una vittoria e una sconfitta il doppio derby del Garden contro la Stella Rimini. La Under 14 provinciale guidata da Andrea Pagliarani, sotto di una rete in avvio di partita, rimonta e vince 3-1 in un incontro ben giocato da entrambe le formazioni. Una rivincita dopo la pesante sconfitta per 6-0 della squadra Under 16 interprovinciale alla sua prima battuta di arresto. Una giornata storta per l'undici di Paolo Zani al cospetto di una Stella i cui attaccanti si sono dimostrati in grande vena.

Nel prossimo turno, la Under 14 è di scena domenica alle ore 10,30 a Pietracuta; la Under 16 ospita invece il San Lorenzo domenica alle ore ore 10,30.



ATTIVITA' DI BASE

Ottime prestazioni delle squadre Esordienti 2010-2011 impegnate entrambe contro il Villa Verucchio. Conferma dei Pulcini 2012-2013 allenati da Luca Ortibaldi che negli impegni settimanali si sono distinti con ottime prestazioni contro Bellaria e Novafeltria. Intanto prosegue l'attività dei Primi Calci 2014-2015 di mister Daniele Pagliarani e Alan Giulietti con concentramenti settimanali al Garden e nei campi di tutta la provincia.