Basket Promozione, Eagles e Santarcangiolese volano. Hurrà San Patrignano

Sport

Rimini

| 17:51 - 08 Novembre 2022

I risultati e la classifica del campionato di Promozione di basket.







TIGERS BASKET 2014 – LUSA BASKET 56 – 62

(12-11; 25-27; 43-43)

Tigers Forlì: Gnini, Liverani 10, Ragazzi 1, Naldi, Mariani 2, Lotti 15, Paganelli ne, Brunetti J. 7, Brunetti N. 1, Rossi 14, Gavelli 6. All. Lapenta.

Massa Lombarda: Ugulini 4, Spinosa 4, Pietrini 12, Dalla Malva 5, Asioli, Orlando 17, Del Vecchio 17, Rivola 1, Brignani 2, Filippini, Errani ne, Berardi. ne. All. Panizza.



EAGLES – BELLARIA BASKET 73 – 40

(27-12; 44-24; 59-37)

Morciano: Di Sciullo 2, Bacchini 15, Guastafierro 9, Borgna, Zavatta 5, Ortenzi 6, Casadei 17, Maioli 8, Cenci, Tagliaferri 6, Gasperoni, Casadei 5. All. Chiadini.

Bellaria: Maggioli 2, Giorgetti ne, Polanco 1, Vernocchi 3, Malatesta ne, Bussi 5, Paganelli, Ricciotti L. 3, Lumini 4, Souihi 9, Squadrani, Donati 13. All. Vasini.





SANTARCANGIOLESE BASKET – QUADRO PIANO 44 – 82

(11-25; 19-48; 32-68)

Santarcangelo: Gueye, Fabbri, Adduocchio, Caverzan 8, Fabbri 9, Mussoni 3, Azarenko, Ceccarelli 8, Vertaglia, Balducci 6, Rossi 10. All. Bezzi.

Faenza: Troni 24, Santini 11, Anghileanu 8, Boero 8, Pezzi 7, Bulzacca 6, Santo 6, Fabbri 6, Capucci 6, Marziali, Melandri. All. Vespignani.



SAN PATRIGNANO – AICS JUNIOR BASKET FORLI’ 60 – 79

(10-29; 25-43; 47-60)



LIBERTAS GREEN BK – S.C. CATTOLICA 62 – 50

(15-15; 26-30; 47-38)

Lib. Green Forlì: Prandini 3, Vitali 5, Menghini, Gasperini 8, Servadei 10, Adamo 1, Vittori 5, Visani 2, Marzolini 5, Quercioli 2, Mambelli 8, Godoli 13. All. Lazzarini.

Cattolica: Adanti 8, Crugnale, Cardinali, Morini 4, Del Prete, Bergna 2, Arduini 7, Simoncini Fuzzi 7, Ferrini 14, Bacoli 8. All. Cotignoli.



SUNRISE BASKET – SG TIBERIUS 60 – 62

(16-9, 35-20, 43-40)

Sunrise Rimini: Amadori 8, Mussoni 1, Bronzetti 4, Carigi 22, Peroni 7, Sansone 14, Panzeri 3, Gatti 1, Monti, Casadei, Missere, Corsetti ne. All. Botteghi.

Basket 2000: Accardo 7, Andreani, Campajola 7, Del Fabbro 16, Fabbri, Ferrini 12, Guziur 10, Mazza 3, Neri ne, Stabile 7, Tamburini. All. Brienza.



Sconfitta per il Sunrise allo scadere nel derby contro SG Tiberius. Si gioca in una Carim colma in ogni ordine di posto.

Nel primo quarto, ottimo avvio Sunrise, che guidati da uno strepitoso Carigi, chiudono in vantaggio sul 16-7. Nel secondo periodo è Del Fabbro a suonare la carica per i suoi, ma Sansone & co non mollano e il secondo quarto finisce 35-20 per i padroni di casa. Nella terza frazione, un incredibile Accardo riaccende il match con due siluri da 8 metri e coadiuvato da Stabile e Del Fabbro, gli ospiti ricuciono fino al 43-40 del 30′. L’ultimo quarto è al cardiopalma. Il Sunrise è sempre sopra fino a 1’30” dalla fine. Sul 57 pari, è Peroni a segnare la bomba del vantaggio. Da li in poi saranno un libero e un canestro di Campajola ad impattare il match a quota 60. A 10″ dalla fine, Stabile penetra, sbaglia, ma Ferrini è il più lesto di tutti a prendere il rimbalzo e a segnare il rocambolesco 60-62 per gli ospiti.



CLASSIFICA

Lusa Basket MassaLombarda, Faenza Basket Project, Basket 2000 San Marino 8; Tigers 2014 Forlì 6; Libertas Green Forlì, Eagles Morciano, Aics Forlì 4; Santarcangiolese, Sunrise Rimini, Bellaria 2; San Patrignano, S.C. Cattolica 0.