Futsal RSM: le favorite strappano in classifica

| 17:44 - 08 Novembre 2022

Gli esiti del sesto turno di campionato di futsal, in attesa dell’esame di maturità per Virtus e Juvenes-Dogana di stasera, fotografano appieno il rendimento recente e attuale dei club sammarinesi. Curiosamente, infatti, i primi quattro posti della classifica sono occupati dalle formazioni di vertice del ranking quinquennale, ancor più incredibilmente nello stesso ordine di seeding proposto per l’edizione in corso di Titano Futsal Cup.



Si parla qui di campionato, ma. Per i detentori del titolo doppietta di Bernardi e reti di Chezzi, Giardi e Pellegrini su tiro libero – oltre all’autorete di Alessandro Casadei. Spettatore interessato il Fiorentino che, nonostante il turno di riposo, mantiene il secondo posto e resta potenzialmente agganciato agli uomini di Spada. Dietro ai Rossoblù,. Il club di Fiorentino ieri ha superato 5-2 il Pennarossa, al termine di un incontro vivace ed equilibrato per tre quarti di gara. Al 45’ infatti è 2-2 per effetto delle reti di Brighi e Rosa – fronte Pennarossa – e Cecchini e Boschi per il Tre Fiori. A scavare il solco decisivo è proprio il pivot sammarinese, che completa la tripletta personale prima del definito centro di Mariotti.Appaiati in classifica, ma sconfitti nello scontro diretto della seconda giornata, i Lupi del Domagnano. Nella serata di ieri. Il laterale colpisce al 47’ e permette ai ragazzi di Mussoni di incamerare una preziosa vittoria, che la Libertas contesta fino all’ultimo minuto – salvo dover registrare al 59’ l’espulsione di James.. A dispetto di un primo tempo terminato col minimo vantaggio per quelli di Ghiotti grazie all’acuto di Giuccioli, La Fiorita sfonda nella ripresa con la doppietta di Mattioli, i gol di Toccaceli e Gualandi, oltre alla seconda gioia di serata per lo stesso Jacopo Giuccioli.. Delle due squadre ancora senza punti è il club di Città a muovere finalmente la classifica dopo quattro sconfitte in serie. Frutto dei gol siglati da Dinatale e Francesconi, dopo il vantaggio iniziale degli uomini di Michele Bollini con la stoccata di Rossini. Il Tre Penne aggancia così il Pennarossa e– salito a quattro punti in classifica. Nella gara di Acquaviva vanno a segno Pierini e Mauri, che sfrutta appieno i due minuti didopo l’espulsione per doppia ammonizione di Manuel Macina., rispettivamente sesta e settimana forza del campionato. Gli uomini di Zonzini hanno disputato sin qui una partita in meno rispetto al lotto di squadre che li precedono (ad eccezione del Fiorentino) e puntano a sorpassare La Fiorita e Virtus. I Neroverdi, di contro, con una vittoria aggancerebbero Tre Fiori e Domagnano al terzo posto.dopo le cocenti sconfitte incassate nel corso del quinto turno del torneo. Fischio d’inizio a Dogana alle ore 21:15.