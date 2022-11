Paura al supermercato, rapinatore armato fa irruzione. Cliente accusa un malore

Cronaca

| 15:31 - 08 Novembre 2022

Conad City via Coletti 57, Rimini.

È entrato nel supermercato con il volto coperto da passamontagna e si è fatto consegnare il denaro presente in cassa minacciando il commesso con una pistola. Poi è fuggito a bordo di uno scooter Scarabeo, risultato essere anch'esso rubato. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (8 novembre) intorno alle 14:30 presso il punto vendita Conad City di via Coletti 57 a Rimini. Sul posto è poi intervenuta la Polizia di Stato: l'uomo però si era già dato alla fuga. Il bottino non è stato ancora quantificato. Un cliente del supermercato è stato colpito da un malore dopo l'avvenuta rapina, probabilmente scosso a causa della scena alla quale aveva assistito. Per i soccorsi alla persona sono intervenuti anche i sanitari del 118 con ambulanza.