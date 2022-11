Accampamento abusivo davanti al negozio Metro, il comune: 'polizia locale già allertata'

Attualità

Rimini

| 15:19 - 08 Novembre 2022

Foto del lettore scattata oggi (martedì 8 novembre).



"Abbiamo già segnalato il problema alla polizia locale, che interverrà a breve". Così l'assessore del comune di Rimini, Yuri Magrini, risponde alle segnalazioni che i nostri lettori stanno facendo pervenire, in questi ultimi giorni, alla nostra redazione, sull'accampamento abusivo in via Tolemaide. Da giorni infatti una carovana di nomadi si è installata nel parcheggio vicino al negozio Metro: oggi (martedì 8 novembre) un lettore ci ha nuovamente contattati evidenziando il problema: "Camper e roulotte, hanno preso il possesso dell'area, ci stendono i panni. Una situazione di degrado sulla quale è necessario intervenire", evidenzia il lettore.