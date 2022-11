I big del nuoto azzurro tornano a Riccione a caccia dei titoli italiani e dei pass Mondiali

Sport

Riccione

| 15:05 - 08 Novembre 2022

Riccione, partenza donne in vasca corta.

Tutto pronto allo Stadio del Nuoto di Riccione per il Campionato Italiano Assoluto Invernale “Frecciarossa” FIN che si disputa in vasca corta. Lo staff della Polisportiva Riccione è ancora una volta protagonista delle gare nazionali di nuoto più attese, organizzate con la massima professionalità e con la piena fiducia della Federazione Italiana Nuoto, che ha fatto dell’impianto natatorio della Perla Verde la sua seconda casa.



Nelle corsie dell’impianto di Riccione i campioni Azzurri si giocheranno l’accesso ai Mondiali di Melbourne, in Australia, dal 13 al 18 dicembre prossimi. Obiettivo: battere i tempi limite fissati dalla Federazione Italiana Nuoto. Insieme ai big, anche tantissimi altri atleti: per la precisione 458 (239 maschi e 219 femmine) saranno quelli che prenderanno parte alle gare in programma giovedì 10 e venerdì 11 novembre. Saranno 117 invece le società presenti, con ben 1.049 presenze gara. Numeri di assoluto rilievo, anche senza le staffette. L’impianto natatorio rimarrà chiuso al pubblico da mercoledì 9 a venerdì 11 novembre e riaprirà regolarmente sabato 12.