Riccione accende il Natale: dal bosco d'inverno ai suoni di quattro grandi Carillon

Eventi

Riccione

| 15:03 - 08 Novembre 2022







Il Natale a Riccione nell’anno del centenario, per la sua Festa Infinita, si accende sabato 26 novembre. Saranno le luci di Natale che si fondono con un bosco, la musica dei carillon, i viali illuminati, il treno dei sogni, gli spettacoli itineranti, il mercatino di Natale e un allestimento natalizio affacciato sul mare per dare vita ad un bosco incantato, ad animare un ricco programma di eventi che proseguiranno fino all’8 gennaio.



A partire da sabato 26 novembre Riccione sposa un Natale più attento alla sostenibilità e ideato dal grande artista e fondatore di Festi Group, Valerio Festi, che insieme alla drammaturga e regista teatrale Monica Maimone porta le magnifiche “Visioni di un bosco d’inverno”, un allestimento che vuole trasformare viale Ceccarini e i viali limitrofi in un luogo unico nel quale le luci del Natale si fondono con un bosco. Viale Ceccarini sarà percorsa da archi di luce, avvolti in una coltre di verde boschivo: bacche, rami di pino, afrore di mirto, cespugli di vischio. La luce filtra tra i rami per illuminare con una luce calda e dolce come in una notte di luna piena: un allestimento che farà sognare e farà immaginare ai bambini che il Natale, fatto di neve di Babbo Natale, è capace di materializzarsi e far diventare i sogni realtà. Sarà una festa di luce e di verde.



Riccione fino all’8 gennaio sarà dunque animata da una serie di eventi rivolti ad adulti e bambini per allietare le festività, con l’obiettivo di offrire a tutti i cittadini e turisti momenti di svago e felicità.



La luce e il verde condurranno i visitatori lungo il viale principale della città fino a piazzale Ceccarini, per poi proseguire su viale Dante, viale Gramsci e viale Corridoni. Un percorso illuminato ed ecologico che vedrà la sua esplosione in piazzale Roma che ospiterà il “Bosco Magico”.



Qui, attorno alla fontana di Tonino Guerra (Bosco della Pioggia) si svilupperà un vero bosco incantato di Natale, con alberi, piante e fiori. Un villaggio magico con fate ed elfi con attività ludiche e ricreative pensate in particolare per i più piccoli e per le loro famiglie. Letture, laboratori, proiezioni di racconti di Natale e tante sorprese per questo luogo magico vista mare. E dalle 19 aprirà le porte ai più grandi, quando si animerà con musica e dj set.



CARILLON VIVENTI Non è Natale senza il suono dei Carillon. Saranno quattro le grandi “scatole musicali” itineranti protagoniste della proposta di Festi Group. Saranno 4 i grandi Carillon viventi che porteranno prima su viale Ceccarini poi in altre location della città la poesia e l’eleganza di uno dei più amati e conosciuti strumenti musicali inventati nel 1700. Per l’occasione, Festi Group ha realizzato una scatola musicale a misura d’uomo, trasformando un piccolo oggetto tipico del Natale in una poetica attrazione. Sarà proprio una ballerina - in carne ed ossa - in tutù che danza, mentre le note del carillon risuonano in una Riccione il cui tempo si è fermato.



L'albero di Natale in viale Dante, sul porto canale, quest’anno sarà un abete alto tra i 18 e i 20 metri. L’accensione dell’albero e del presepe è stata fissata come da tradizione per l’8 dicembre.



Per coinvolgere tutta la città nella magia del Natale, quest’anno a portare il sogno di Natale sarà il treno di “The Show - Christmas Dream”. Da domenica 3 dicembre e nelle giornate del 17, 24, 27, 30 dicembre alle 15.30 e alle 20.00. Tutto nasce nel 2018 con The Show, uno spettacolo viaggiante, capace di toccare e coinvolgere vie, piazze e quartieri di un’intera città, con cantanti, ballerini, sorprese ed effetti speciali inaspettati. Per questo Natale, lo spettacolo si trasforma e diventa magico, con “The Show - Christmas Dream’’. Un grande treno a 3 vagoni sarà completamente allestito per portare il Natale lungo le vie della Perla Verde, con i suoi personaggi fiabeschi ed il suo carico di sogni.



Il 10 e l’11 dicembre nella sala Granturismo del Palazzo del Turismo debutta “Permette Signora…” il musical di Riccione, uno spettacolo diretto dalla regista e coreografa Elena Ronchetti. Protagonista la Riccione anni ‘60. E’ il racconto di una località balneare affollata, dove la gente ascolta la musica al jukebox, ci sono i dancing con le canzoni degli anni ’60, i latin lovers locali. Questo musical, dal sapore del Varietà, nasce dal desiderio di raccontare uno spaccato della splendida città di Riccione, meta unica e imperdibile per gli amanti del glamour e della bella vita.



Il programma del calendario natalizio prevede inoltre una serie di eventi diffusi nei quartieri. "Come Din Don Dan. Quartieri in festa". Dieci date con ben 20 esibizioni musicali con canzoni natalizie: un format che ha lo scopo di regalare un momento di allegria a tutta la comunità. Un tour itinerante, partendo dalle zone più rappresentative di Riccione per arrivare in tutti i quartieri della città. Ogni sera, dal 5 al 23 dicembre, in programma due spettacoli alle 20.30 e alle 21.30.



PROGRAMMA



Il programma, che sarà dettagliato e integrato con le iniziative dei comitati e delle associazioni, nei prossimi giorni prevede anche:



26 novembre: inaugurazione Villaggio di Natale ai Giardini Montanari



12 dicembre: Premio San Martino d'Oro al Palazzo dei Congressi di Riccione



26 dicembre: Concerto di Natale



28 dicembre: Concerto degli Auguri



31 dicembre: concerto di Fine Anno in piazzale Ceccarini con spettacolo dei fuochi d’artificio.