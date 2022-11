Calcio giovanile, Gabicce Gradara: sorridono solo i Giovanissimi 2009

Sport

Gabicce Mare

| 14:29 - 08 Novembre 2022

I Giovanissimi 2009 del Gabicce Gradara.

Una vittoria nel week end per le squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara



JUNIORES



Gabicce Gradara – K Sport Montecchio 1-4



Il Gabicce Gradara cade in casa contro la capolista e interrompe la sua serie positiva (due vittorie). In campo si sono affrontate due squadre che hanno giocato a viso aperto e che ha visto prevalere la squadra meglio organizzata e ben strutturata fisicamente.



Al 5′ al primo affondo gli ospiti vanno in gol su calcio di rigore per fallo di Caico su Aiello. Dagli undici metri realizza Tato’ (0-1). L’attaccante ospite si fa ancora insidioso al 12′ colpendo il palo e al 15′ con un tiro dalla distanza che esce fuori di un soffio. Il K-Sport sfiora il raddoppio al 27′ ma sulla linea di porta Mancini salva. Il Gabicce Gradara non riesce ad essere incisivo sotto porta e ci prova dalla distanza con Bacchini. Gli ospiti potrebbero raddoppiare in due circostanze ma Francolini si fa trovare pronto con due ottime parate. L’estremo difensore di casa nulla può al 43′, quando ancora Tatò realizza la doppietta personale con un tiro da.fuori area (0-2). Il Gabicce Gradara prova ad accorciare le distanze prima dello scadere della prima frazione ma la punizione calciata da Magi viene parata.



Nel secondo tempo, i ragazzi di mister Gaudenzi provano a ritornare in gara con Petese ma il tiro va alto sulla traversa. Al 55′ il K Sport porta a tre le reti di vantaggio grazie al gol di Pierini (0 -3).



Il Gabicce Gradara non ci sta e dopo una punizione alta di Gaggi, all’82’ trova il gol con un tiro cross del terzino Franca, aiutato anche da una deviazione di un difensore avversario. Passa un minuto e la squadra locale sfiora il gol con Cecchini.



Prima del fischio finale, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, gli ospiti trovano il quarto gol con Paiardini che è lesto ad approfittare di una rimpallo in area di rigore.



Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro fuori casa, domenica 13 novembre 2022 alle ore 15 contro la Cagliese.



GABICCE GRADARA: Francolini, Franca, Mancini (28′ s.t. Giunchi ), Caico, Moutatahhir, Magi, Bacchini, Fuzzi (9′ s.t. Cecchini), Finotti (20′ s.t. Giacchetti) Petese ( 20′ s.t. Fronzoni) Gaggi (1′ s.t. Della Costanza) . A disp. Borselli, Giunchi, Bastianelli. All. Gaudenzi.



ALLIEVI



Gabicce Gradara-Villa San Martino 2-3



Giornata amara per il Gabicce Gradara di Iachini, che non riesce a vincere una partita dominata. Parte subito forte la squadra di casa con bel tiro di Sarli fuori di poco e al 9′ va subito in vantaggio con Magi Filippo che è il più veloce in area a mettere dentro una palla vagante; al 17′ Mboup da solo davanti al portiere si fa parare il tiro, al 19′ Sarli in contropiede scarta prima un difensore poi il portiere per il 2-0. Al 22′ si fa vedere il Villa San Martino ma il tiro è debole e Nobile para facile e al 26′ fa una bella parata in uscita di piedi e sventa una buona occasione per gli avversari; al 28′ leggerezza difensiva del Gabicce Gradara che mette l’attaccante avversario a tu per tu con il portiere e Nobile non riesce a mettere una pezza per il gol del 2-1.



Nel secondo tempo il Gabicce Gradara parte a testa bassa per chiudere la partita e in tre minuti ha ben tre palle gol: al 1′ con tiro di Bergamini fuori di un niente, al 2′ Magi Samuele con un tiro che sfiora il palo e al 3′ ancora Bergamini che si vede deviare la palla in calcio d’angolo all’ultimo momento. Al 10′ è ancora il numero 9 del Gabicce Gradara davanti al portiere si fa parare il tiro, al 13′ è la volta di Sarli che non riesce a mettere la palla in gol. Al 15′ espulsione per il Villa San Martino per un fallo da dietro su Mboup, al 20′ occasione per Pataracchia ancora sventata dal portiere, e come spesso accade dopo almeno 10 gol sbagliati al 23′ su mischia in area la squadra ospite raggiunge il pareggio; al 47′ altra limpida palla gol per Bergamini che di testa colpisce bene ma il portiere si supera con una grandissima parata e sull’azione successiva sull’ennesima mischia in area arriva al 49′ la beffa per il 2-3 finale.



Prossima partita domenica 13 novembre ore 10,30 New Academy-Gabicce Gradara.



GABICCE GRADARA: Nobile, Buccino (22’st. Boccalini), Del Bene, Gaudenzi, Rossi, Pataracchia, Mboup (37’st Fronzoni), Magi Filippo, Bergamini, Sarli, Magi Samuele (30’st. Della Costanza). All. Iachini.



GIOVANISSIMI



A riposo la squadra 2008, quella 2009 ha battuto in casa il Villa San Martino 6-4 con una buona prestazione collettiva. La squadra di casa si è portata in fretta sul 5-0 per poi farsi rimontare sul 5-4 e quindi mettendo al sicuro il risultato. A segno Terenzi (2), Fosca (2), Ferraj e Falcioni.



Prossimo turno: i 2008 in casa domenica alle ore contro il New Academy; i 2009 sabato alle 17,30 in trasferta contro Mondolfo Marotta.