Gambalunga: le miniature malatestiane raccontate dai docenti Nicolini e Gheroldi

Eventi

Rimini

| 14:20 - 08 Novembre 2022

Le miniature del codice quattrocentesco del 'De Civitate Dei' di S. Agostino.

Torna in Gambalunga, con un appuntamento molto interessante per la conoscenza della cultura alla corte dei Malatesta, la rassegna del giovedì pomeriggio con “Voci dai fondi. La Biblioteca raccontata” dedicata alla presentazione di studi e ricerche su esemplari e documenti conservati nelle collezioni della Biblioteca Gambalunga. Una occasione per far conoscere il prezioso patrimonio storico-bibliografico della biblioteca e al tempo stesso valorizzare le attività di studio dei ricercatori, in quello scambio fecondo tra patrimonio e ricerca che rinnova valore alla nostra eredità culturale.

Giovedì 10 novembre i professori dell’Università di Bologna Simonetta Nicolini e Vincenzo Gheroldi illustreranno e sveleranno i segreti delle splendide miniature del codice quattrocentesco del De Civitate Dei di S. Agostino. L’esemplare della celebre opera di Aurelio Agostino, scritta tra il 413 e il 426, depositato in Gambalunga dalla Confraternita di S. Girolamo, è un corposo volume di 242 carte, arricchito da iniziali figurate e fregi. Fu copiato da Donnino di Borgo di San Donnino che lascia la sua sottoscrizione alla fine del manoscritto, il nostro scriptor lavorava alla corte di Pandolfo III Malatesta quando era ancora signore di Bergamo e Brescia.

Il legame con Pandolfo III e i suoi domini lombardi portano in questo periodo il prezioso codice miniato di epoca malatestiana e conservato in biblioteca Gambalunga in esposizione a Brescia alla mostra “La Città del Leone, Brescia nell’età dei comuni e delle signorie” 29 ottobre 2022-29 gennaio 2023.