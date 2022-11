Rimini, consigliere Renzi rilancia: 'Caserma Giulio Cesare diventi nuova sede della Questura'

Attualità

Rimini

| 13:00 - 08 Novembre 2022

Caserma Giulio Cesare.



Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi chiede la realizzazione della "Cittadella della Sicurezza" nell'ex Caserma Giulio Cesare. A 24 ore dall'inaugurazione ufficiale della sede temporanea della Questura in piazzale Bornaccini, il consigliere Renzi rilancia, invitando il nuovo governo a segnare la svolta, definendo "tempi certi" e reperendo i finanziamenti per l'intervento. L’insediamento degli uffici della Questura nella sede definitiva della “Cittadella della Sicurezza”, consentirà allo Stato di risparmiare decine di milioni di euro negli affitti passivi delle sedi di Prefettura, Questura, Guardia di Finanza, Polizia Stradale. L'affitto della sede di piazzale Bornaccini - il contratto di locazione dura 9 anni e rinnovabile per altri 9 - pesa infatti sulle casse dello Stato per quasi 623.000 euro all'anno. Una scelta comunque obbligata, quella di trovare una sistemazione temporanea, a causa dell'indaguatezza della vecchia sede di Corso d'Augusto e dopo il mancato trasferimento nell'immobile di via Ugo Bassi.



"A trent’anni dall’istituzione della Provincia di Rimini, che registra oltre 20 milioni di presenze turistiche all’anno e una crescita demografica costante, sarebbe inoltre importante - aggiunge Renzi - l’accoglimento della richiesta di elevazione della nostra Questura dalla fascia C alla Fascia B: con l’adeguamento permanente e non temporaneo dell’organico delle Forze di Polizia, per il presidio del territorio e la prevenzione dei reati".



"Tali proposte - chiosa Renzi - sono tese a migliorare legalità e sicurezza, Rimini e Provincia non devono più essere in testa nella classifica nazionale dei reati".