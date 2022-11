Riccione, Caterina Magnani nella top dieci delle ginnaste nella specialità Palla

Sport

Riccione

| 12:37 - 08 Novembre 2022

Caterina Magnani.



Caterina Magnani è tra le dieci ginnaste più forti d'Italia nella specialità Palla. Un risultato di prestigio per la Ginnastica Riccione, che per la prima volta nella sua storia ha partecipato ad una Finale Nazionale Specialità Gold Junior e Senior di Ginnastica Ritmica. Venerdì scorso a Catania Caterina Magnani, categoria Junior 1, si è confrontata con le migliori trenta ginnaste d’Italia e per un soffio non è entrata in finale, chiudendo la sua esibizione con il punteggio di 21.900.



“Calcare quella pedana, così importante, è stata una grandissima emozione per Caterina – racconta Valentina Tamagnini, responsabile della sezione Ritmica della Ginnastica Riccione -, alla sua prima Finale Nazionale Gold. Si è confrontata con ginnaste di altissimo livello, molte delle quali militano in squadre di Serie A. È entrata sì emozionata, ma anche consapevole delle sue capacità, e ha portato a termine un buonissimo esercizio, in cui ha fatto vedere i suoi eleganti e puliti salti, giri ed equilibri (che in gergo tecnico vengono definiti “difficoltà di corpo”). Una bellissima esibizione la sua, nonostante venisse da quasi un mese di stop per un infortunio. Anche per me come insegnante e per tutta la Ginnastica Riccione avere una nostra atleta protagonista in una Finale Nazionale Gold è stata una grandissima emozione ed è stato un importante traguardo raggiunto. Un traguardo e al contempo un punto di partenza perché noi siamo consapevoli del valore della nostra Caterina e sicuramente andremo avanti verso nuovi obiettivi e nuove sfide”.



Grande soddisfazione viene espressa anche dal presidente della Ginnastica Riccione, Francesco Poesio: “Io e tutto il team di lavoro siamo orgogliosi perché dopo gli ultimi anni di investimenti iniziano ad arrivare ottimi risultati anche dalla sezione Ritmica. Ma è solo l’inizio perché c’è la voglia di crescere sempre più anche in questa sezione”.



Il prossimo impegno per la sezione Ritmica della Ginnastica Riccione sarà dal 7 all’11 dicembre a RiminiFiera, dove si disputeranno i Nazionali di Federazione Silver “Winter Edition”.