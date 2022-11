Coriano, partita con il sold out la stagione del teatro CorTe

Eventi

Coriano

| 12:18 - 08 Novembre 2022

Un momento dello spettacolo.

È partita con il tutto esaurito la nuova stagione teatrale per le famiglie "A corte ragazzi!" del Teatro CorTe Coriano. Grande successo per la rappresentazione "I tre porcellini" portata in scena domenica 6 novembre dalla Compagnia abruzzese I Guardiani dell'Oca. Un pomeriggio apprezzato da un pubblico attento, composto da genitori e bambini, all'insegna del divertimento, entusiasmo e tanta curiosità. A dare il benvenuto al pubblico e ad inaugurare ufficialmente la stagione teatrale corianese dedicata alle famiglie, erano presenti il sindaco Gianluca Ugolini, che ha colto l'occasione di rivolgere gli auguri di buon lavoro alla compagnia Fratelli di Taglia per l'avvio della nuova stagione teatrale in programma il 3 dicembre e l'assessore alla scuola e servizi educativi, Paolo Ottogalli.



Si replica domenica 13 novembre con "In bocca al lupo" della Compagnia Fontemaggiore (Perugia). L'undicesima edizione della rassegna quest'anno ospita 6 appuntamenti con compagnie professioniste delle più prestigiose nel mondo del Teatro ragazzi, provenienti da diverse parti d'Italia. Spettacoli per tutti i gusti: dalle fiabe classiche alla magia, passando per lo stupore delle bolle di sapone fino ad arrivare agli "ecomonster" , spettacolo di marionette costruite con materiali di riciclo.



Gli appuntamenti in cartellone: domenica 20 novembre "Jack e il fagiolo magico" della Compagnia Fratelli di Taglia ( Riccione), domenica 27 novembre in scena "Le grandi fughe del mago Hudinì" della Combriccola dei Lillipuziani (Rimini), domenica 4 dicembre La Compagnia Gli Alcuni (Treviso), proporrà "Belle bolle", ultimo appuntamento domenica 11 dicembre con "Ecomonster puppet show" della Compagnia All'InCirco teatro (Ravenna).