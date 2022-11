Rimini, sciopero nazionale di 4 ore del trasporto pubblico locale

Attualità

Rimini

12:14 - 08 Novembre 2022

Nella giornata di venerdì 11 novembre è indetto uno sciopero nazionale di 4 ore proclamato da USB Lavoro Privato.



In tale giornata il servizio di trasporto pubblico locale e il servizio traghetto a Ravenna non saranno garantiti dalle 17:30 alle 21:30.



Start Romagna si scusa sin da ora con l’utenza per i possibili disagi che potrebbero essere causati.



In ottemperanza alla delibera n°18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni complete dello sciopero sono consultabili nell'apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale .



A precedente iniziativa di sciopero nazionale indetto da USB Lavoro Privato lo scorso 20 maggio l’adesione era stata del 22.58% nel bacino di Forlì-Cesena, del 27.66% nel bacino di Ravenna e del 6.31% nel bacino di Rimini.