Consiglio Tematico sulla sanità, Angelini (3v): 'serve informazione corretta'

Attualità

Rimini

| 11:56 - 08 Novembre 2022

Immagine di repertorio.

Giovedì 10 novembre nuova seduta del consiglio Tematico sulla Sanità riminese. Matteo Angelini, consigliere comunale 3v, in una nota stampa, in attesa dell'incontro dedicato anche alla carenza di personale del pronto soccorso di Rimini e dell'Usl Romagna, punta il dito verso la narrazione mediatica rispetto al "controverso argomento della sospensione dei Sanitari a fronte delle normative Covid."

Il consiglio tematico è un'occasione "fondamentale per spazzare via una volta per tutte ogni dubbio riguardo a questa situazione". Secondo quanto affermato da Angelini "non c'è proprio questa volontà di dare alla cittadinanza Riminese e a tutti coloro che ci stanno osservando a livello Nazionale, la possibilità di avere finalmente un'informazione corretta che non sia sporcata da suddette ideologie politiche".

"L'ostruzionismo che come minoranza stiamo subendo anche dalla Presidente del Consiglio" continua Angelini "tocca ogni volta il punto più basso della democrazia Riminese. Per ostruzionismo da parte della Presidente del Consiglio faccio riferimento proprio al fatto che per sua volontà e quindi anche con dolo nei confronti della Minoranza e di tutta quella parte di cittadinanza che rappresentiamo, non ha provveduto ad inoltrare gli inviti a coloro che invece abbiamo espressamente chiesto di fare intervenire in questo Tematico, ovvero i Professionisti rappresentanti di quei Sanitari che sono stati sospesi ed ora reintegrati.".

Qualora nell'appuntamento del consiglio Tematico venisse meno "il numero legale ci sposteremo all'esterno per parlaci, confrontarci e mandare, anche in questa occasione, un forte segnale umano e politico di vicinanza a tutti coloro che hanno subito vessazioni di questo tipo e contro a chi ancora oggi le sta portando avanti, nessuno escluso!" conclude Angelini.