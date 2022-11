San Marino, tutto esaurito per lo spettacolo di Roberto Mercadini

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:26 - 08 Novembre 2022

Roberto Mercadini.

San Marino Teatro comunica che per l’appuntamento della Rassegna Sguardi Oltre la Scena con Roberto Mercadini in "L’arte di essere nuovi – Lezione sulla pittura del Rinascimento" che si terrà domenica 20 novembre alla Pinacoteca San Francesco, i posti sono esauriti.

Spiacenti di non potere soddisfare le numerose richieste che continuano a pervenire, il teatro consiglia gli interessati agli appuntamenti che si svolgono in spazi particolari e con posti limitati, di prenotare anticipatamente al numero 0549 882452 o per mail a info.istituticulturali@pa.sm.