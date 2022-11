Basket giovanile, Angels/RBR: sconfitte per Under 19 e Under 17

Sport

Rimini

| 11:15 - 08 Novembre 2022

Under 19 Eccellenza

Bramante Pesaro – Angels / RBR 67 - 62 (17-14, 12-18, 14-16, 24-14)



Santarcangelo cade a Pesaro contro Bramante. Partita avvincente quella giocata in terra marchigiana. Gli Angels RBR privi di Mulazzani cominciano la partita con una difesa intensa e convincente per i primi minuti di gioco. Un attacco che fatica a entrare in partita paga la stanchezza visto che tutto il quintetto gialloblu nella giornata di sabato era stato protagonista di una grande vittoria in Serie C Silver. Nel secondo quarto gli Angels ricuciono lo svantaggio con un’ottima difesa alternata. Daniel James domina nel pitturato e il parziale del primo quarto è ribaltato.

Nel terzo quarto si torna in campo e gli Angels impongono il loro gioco. Buone soluzioni e ottime difese fan si che i padroni di casa siano sempre a distanza nonostante qualche distrazione. Nell’ultimo quarto la zona pesarese da i suoi frutti. Morandotti inizialmente punisce dalla lunga distanza poi le soluzioni giallo blu scarseggiano. I Padroni di casa prendono fiducia e recuperano il gap prima di mettere la freccia e superare i romagnoli che, stanchi, cedono il passo.



Il tabellino

Bramante Pesaro: Cavedine 8, Guerrini 2, Cevolini 4, Sablich, Di Cecco, Dziho, Nicolini E. 17, Rovedi 4, Druda 8, Stefani 17, Federico, Fabbri 7. All. Nicolini M.



Angels/RBR: Renzi, Rossi 5, James 17, Amati, Bonfè 3, Morandotti 20, Benzi 2, Sirri 5, Macaru 5, Lombardi 4, Baldisserri 1, Panzeri. All. M. Bernardi; Ass A. Renzi





Under 17



Angels / RBR Santarcangelo Basket – Basket Cesenatico 65-83 (20-13; 33-35; 42-64)



Nonostante il primo quarto impeccabile, i ragazzi dell’U17 Eccellenza escono sconfitti contro la corazzata del Basket Cesenatico.

Pronti via e sono subito gli Angels ad imporre il gioco, guidati dal duo Valmaggi-Baschetti, quest’ultimo autori di 25 punti e 7 falli subiti.

Nel secondo periodo Cesenatico fa la voce grossa sotto le plance e riagguanta Santarcangelo, fino a portarsi sul +2 a fine secondo periodo.

Terzo periodo che vede l’allungo dei ragazzi guidati dal giovane Pillastrini, autore di 23 punti (di cui 13 nel terzo periodo).

Nell’ultimo quarto non basta tutta la determinazione dei ragazzi giallo-blu, trasportati dal solito Pivetti e dalla tenacia di capitan Di Giacomo.

Prossimo appuntamento domenica 13 novembre, in quel di Argenta, palla due ore 15:00.



Angels / RBR: Valmaggi 12, Godenzini 2, Baschetti 25, Frisoni 2, Curci, Innocenti 3, Di Giacomo 8, De Gregori 4, Pivetti 7, Amati, Pecci, Amaroli 2. All. Brugè.





Under 15 Silver

Dragons Cattolica – Angels 47-60 (9-17/25-28/41-48)



Prima “gita” lontano dal Pala Sgr per la under 15 Silver che coincide con la seconda vittoria su due gare. I ragazzi capitanati da Celli portano a casa il foglio rosa non senza sudare le proverbiali sette camicie. La partenza è falsa per i dragoni di casa che non riescono a trovare la via del canestro grazie anche ad una difesa attenta degli Angels che, contrariamente agli avversari, hanno un buono spunto dai blocchi. Gli ospiti però non riescono a capitalizzare la situazione e così al primo pitstop i clementini sono sopra solo di 8 lunghezze. Nei successivi due quarti la partita è sempre sulle stesse corde con gli Angels che provano la fuga ma i cattolichini non mollano mai la presa e rintuzzano continuamente ricucendo ma rimanendo sempre sotto nel punteggio. L’ ultima frazione di gioco, all’ennesimo tentativo di fuga, i santarcangiolesi ragazzotti strappano definitivamente allungando nel punteggio agli ultimi giri di lancette.

Si porta a casa una bella partita contro una squadra fisicamente molto quotata e si guarda già a domani, pronti a ritornare in palestra a lavorare e proseguire il nostro cammino di crescita. Un benvenuto nello staff a Cristian Evangelisti che aiuterà coach Foschi nel lavoro di miglioramento di questo gruppo. Questo innesto va ad alzare ancora di più il tasso tecnico dei coach degli Angels.



Basket Santarcangelo: Angeli 4, Fucci, Tonni, Danese 3, Celli 4, Fabbri, Franceschi 10, Holovattyy 10, Di Giacomo 7, Gnepa 13, Bellucci 7, Bellesia 2. All. F. Foschi. Ass: Evangelisti; Gentili