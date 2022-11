Mascherina chirurgica e pistola: rapina farmacia a Bellaria e fugge

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 07:43 - 08 Novembre 2022

E' entrato indossando una mascherina chirurgica, quando i due farmacisti, convinti di servire un cliente, si sono visti puntare una pistola. Il rapinatore ha intimato di consegnargli tutto il contenuto della cassa. All’interno, in quel momento, c’erano qualche centinaia di euro che l'uomo ha afferrato per poi allontanarsi. E' successo domenica pomeriggio. Sul posto sono stati chiamati i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi e prelevato i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza e sono ora al lavoro per rintracciare l’autore del colpo. La farmacia Tonini si trova in via Pinzon 114 a Bellaria Igea Marina. Al momento della rapina, non erano presenti clienti.