Migranti: Casa Madiba Rimini domani in presidio davanti alla Prefettura

Attualità

Rimini

| 19:49 - 07 Novembre 2022

Sos Humanity.

Il network di attivisti di Casa Madiba di Rimini si mobilita in favore della Rete antirazzista catanese contro i respingimenti collettivi di persone nei porti, "vietati dai trattati internazionali ratificati dall'Italia". E organizza, domani martedì 8 novembre, un presidio di fronte alla Prefettura alle 18 "in solidarietà con le persone ostaggio della vergogna europea e della nostra indifferenza, e con la Rete antirazzista catanese e le altre realtà che in tutta Italia stanno facendo sentire la loro voce".



"Ancora una volta- stigmatizza il network- la mancanza di politiche migratorie e strategie condivise su scala europea ricadono sulla pelle di persone in fuga dai lager libici, dalle violenze e dalla povertà". E il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, "regista della chiusura dei porti nel 2018, sostiene che l'Italia non sia obbligata in base alle leggi internazionali a fornire un porto di sbarco alle persone naufraghe e ha scritto nero su bianco nel suo decreto che vuole respingere e selezionare i naufraghi sulle navi".



In queste ore, prosegue Casa Madiba, si sta così assistendo a una "selezione disumana e illegale delle persone sopravvissute ai naufragi", mentre l'opinione pubblica è "sempre più anestetizzata e indifferente, dopo due anni di pandemia e otto mesi di guerra in Ucraina". L'obiettivo, conclude Casa Madiba, è "affermare il pugno duro del potere sulla legge in una spinta sempre più persecutoria verso le persone che arrivano dalla Libia, ma anche verso quelle vite e persone ancora più invisibili e meno spettacolarizzate di quelle arrivate via mare, quelle provenienti dalla Balkan Route, dalla frontiera via terra".