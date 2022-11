Calcio giovanile, Rimini: Primavera 4 batte la Pergolettese in rimonta (4-3)

Sport

Rimini

| 19:15 - 07 Novembre 2022

Foto Loris Pierini.

I risultati del settore giovanile del Garden





PRIMAVERA 4 – 7ª Giornata



RIMINI FC – PERGOLETTESE 3-2



RIMINI FC: Conti, Diotallevi , Marcello, Nastase (25’ st Madonna), Bianchi, Rushani, Sebastiani (1’ st Di Pollina), Cherubini (25’ st Alvisi), Marconi, Russo (36’ st Gianfrini), Zanni (43’ st Mariotti). A disposizione: Campedelli, Gabriele, Marinucci, Minni, Ricci, Capparelli, Capi, Serfilippi. Allenatore: Brocchini.



PERGOLETTESE: Doldi, Malanga, Pagliarani, Tacchinardi, Dellagiovanna, Schiavini, Bozzuto, Raimondi (26’ st Vailati), Giambertone, Sangiovanni, Carcano (41’ st Hoxha). A disposizione: Bianchi, Pederzani, Luppo, Di Virgilio, Barcillesi, West, Carra. Allenatore: Zenoni.



Reti: 39’ pt e 9’ st Giambertone (P); 10’ st e 39’ st Marconi (R), 35’ st Di Pollina (R).



NOTE. Ammonizioni: Sebastiani, Bianchi (R), Malanga (P)



Vittoria in rimonta per la Primavera biancorossa che nel secondo tempo ribalta il risultato e conquista altri tre punti che consolidano il primato in classifica. Il primo vede i padroni di casa sprecare numerose occasioni da gol e si conclude con la Pergolettese in vantaggio per 1 a 0 con gol al 39° di Giambertone. Nove giri di lancetta della ripresa e la Pergolettese sempre con Giambertone raddoppia. Il Rimini non ci sta, palla al centro e dopo sessanta secondi accorcia le distanze con Marconi. Il pari arriva al 35’ del secondo tempo con Di Pollina ed è ancora Marconi al 39’ a fissare il risultato sul definitivo 3-2.



UNDER 16 – 4ª Giornata



US ANCONA – RIMINI FC 1-2



US ANCONA: Talozzi, Magini, Carlini (dal 32’ st Luciani), Galeotti, Latini (dal 15’ st Mancini), Innocenti (dal 32’ st Rappoli), Pepa (dal 8’ st Altieri), Schiavoni, Garavalli (dal 8’ st Sampaolo), Vlaicu, Cacciamani. A disposizione: Ruzzi, Cilla, Vinacri, Messersì. Allenatore: Casaccia.



RIMINI FC: Ripari, Verni (dal 15’ st Urbinati), Imola, Petrini, Magi, Alessi (dal 27’ st Brolli), Morri (dal 27’ st Fiordalisi), Jubani, Bernardi, Padroni, Rota (dal 15’ st Lepri)



A disposizione: Di Ghionno, De Gaetano, Battisodo, Zanieri, Para. Allenatore: Pieri.



Reti: 8’ pt Pepa (A), 7’ st Padroni (R), 17’ st Padroni (R).



NOTE. Ammonizioni: Talozzi (A).



Grande partita dei ragazzi di mister Pieri che disputano un match ad alta intensità contro la formazione di casa.

Dopo le prime battute, la partita si sblocca a favore dell’Ancona al minuto 8’ con un rasoterra dal limite dell’area di Pepa che finisce alle spalle di Ripari. I biancorossi reagiscono ma nonostante qualche buona occasione la prima frazione si chiude sul risultato di 1-0. Nel secondo tempo i ragazzi di mister Pieri partono subito forte e dopo 7’ pareggiano con Padroni abile a controllare un cross di Imola e trafiggere il portiere di casa con un tiro che s’insacca sotto la traversa. Sono sempre i ragazzi di Pieri a fare la gara e al 17’ Padroni realizza un calcio di rigore portando in vantaggio il Rimini. Nell’ultima mezz’ora i biancorossi sono bravi a controllare la reazione dell’Ancona che crea pericoli in area biancorossa su due calci piazzati e ribattono colpo su colpo sfiorando il terzo gol con due ottime occasioni di Jubani e Brolli.



UNDER 14 PRO – 8ª Giornata.



RIMINI FC – SASSUOLO 1-0



RIMINI FC: Savoretti, Pedrelli (dal 35’ st Ciaroni) Odino, Fulvi (dal 23’ st Bartolucci) Tito, Sammaritani, Amantini, Pensalfini, Celli (dal 27’ st Frati Alessio), Paganini (dal 1’ st Arseni), Frati Fabrizio. Allenatore: Berardi.



US SASSUOLO CALCIO: Cavazza, Pacchioli, Waddy (dal 34 s t Malagoli), Likay, Di Nicuolo, Lotti (dal 12’ st Di Chiara), Baffoh,(dal 20’ st Policastri ), Yara (dal 1’ st Cavazzi), Neri, Prandini, Boateng. Allenatore: Annese



Reti: al 39’ st Frati Fabrizio (R).



NOTE. Ammoniti: Amantini.



Il Rimini supera di misura il Sassuolo al termine di una gara sofferta, gli ospiti dominano il gioco ma i biancorossi stringono i denti e agiscono con azioni in ripartenza. L’azione più pericolosa del primo tempo è in maglia a scacchi: al 30’ Fabrizio Frati entra in area, calcia ma centra la traversa, sulla respinta Celli a botta sicura ma Cavazza compie il miracolo e salva la porta neroverde.



Nel secondo tempo il copione non cambia, gli emiliani costringono nella loro area i romagnoli collezionando calci d’angolo a ripetizione ma il fortino biancorosso regge.



Sui titoli di coda, al 4’ di recupero, i fratelli Frati costruiscono il contropiede perfetto, Fabrizio si presenta in area a tu per tu con l’estremo difensore ospite e segna il gol vittoria per il Rimini.



UNDER 13 PRO – 8ª Giornata



PARMA – RIMINI 4-3 (Risultato FIGC)



.T.: 1-1 Reti: Aureli (RN) al 8′, Graffi (PR) al 17′.



PARMA: Pioli, Rolli, Alinovi, Mereu, Orsi, Graffi, Ferraiuolo, Malaspina, Fatih (al 19′ Pagani).



RIMINI: Alberani, Hernandez, Lunedei, Montesi, Kasalla, Aureli, Cassano, Angelini, Montani.



S.T.: 3-0 Reti: Robustella al 3′, Lika al 6′, Robustella al 17′.



PARMA: Massari, Mbongo, Fraboni, Pagani, Fiorillo, Lika, Bellarotti, Merzi, Robustella.



RIMINI: Guidotti, Donini, Ricci, Costantini, Romani, Bertoni, Mendola, Dhelpra, Gabellini.



T.T.: 1-1 Reti: Fiorillo (PR) al 2′, Cassano (rig.) (RN) al 18′.



PARMA: Pioli, Rolli, Alinovi, Mereu, Orsi, Pagani, Ferraiuolo, Fiorillo, Malaspina.



RIMINI: Alberani, Hernandez, Lunedei (al 13′ Ricci), Montesi (al 13′ Costantini), Kasalla (al 14′ Bertoni), Aureli, Cassano, Angelini, Romani (al 14′ Donini).



UNDER 12 – 3ª giornata



SAN MARINO U13 – RIMINI FC 0-4 (Risultato FIGC)



PT 0-1 (Arlotti)



ST 0-6 (Mussoni, Palazzi, Iammarone, Iammarone, Iammarone, Forte.



TT 0-1 (Forte)