Volley B2 femminile, prima sconfitta per la Lasersoft Riccione

Sport

Riccione

| 18:18 - 07 Novembre 2022

Arriva la prima sconfitta stagionale per la compagine riccionese di coach Piraccini, che nel match di cartello della quinta giornata di campionato, cede 3-0 (28/23/22) in casa della Fatro Ozzano, che con i tre punti conquistati balza in testa alla classifica.

Partita sempre molto equilibrata ed emozionante ricca di sorpassi e controsorpassi tra le due formazioni, che ha visto premiare le emiliane, più lucide e concrete negli atti decisivi della gara.



Alla fin fine le ragazze di Piraccini hanno ben poco da rimproverarsi, hanno affrontato una squadra in ottima forma e solida in ogni reparto, che ha giocato una grande partita e che ieri è stata superiore. L’impresa era ardua per le riccionesi ed i fatti poi lo hanno confermato, il risultato non ha dato ragione alle biancoblu che comunque ci hanno provato fino in fondo, come lo dimostrano anche i parziali, uscendo a testa alta da questo match.



Si pensa ora già al prossimo turno, per ripercorre la striscia positiva di risultati che aveva accompagnato fino ad ora Moltrasio e compagne e lo sguardo è rivolto a Sabato 12 Novembre ore 19.00 al Palasport di S.Giovanni in Marignano, avversario di turno la New System Volley Torresi MC.



Il tabellino



Fatro Ozzano - Lasersoft Riccione 3-0



Ozzano: Bagnoli 8, Mazza 1, Caboni, Chinni 15, Casini 18, Stefanelli, Guerra, Geminiani L1, Pedrazzi 7, Gherardi, Grillini 6, Carnevali 1, Malaguti



Lasersoft Riccione: Tallevi 22, Agostini L1, Moltrasio 4, Gabellini 4, Stefanini L2, Godenzoni 3, Ricci 7, Gugnali 12, N.e.: Fogli, Paolassini Chistè, Astolfi



PARZIALI: 30-28/25-23/25-22