Ambientalisti contro parco eolico a Rimini: 'Non serve'

Attualità

Rimini

| 17:19 - 07 Novembre 2022

Parco eolico.

Il 9 novembre scade il termine ultimo per presentare le osservazioni sull'impatto ambientale dell'impianto eolico in progetto al largo di Rimini. Tuonano gli ambientalisti di 'Basta plastica in mare' che chiedono il coinvolgimento della cittadinanza, oltre a una proroga del termine.

"Pensiamo che vada fatta un'operazione di percorso partecipativo, di ascolto dei cittadini. Questo volevamo semplicemente dicessero" i sindaci, "perché questo prevede la democrazia partecipata", ha detto la presidente di 'Basta plastica in mare' Manuela Fabbri a margine di una conferenza stampa sul tema. "Facciamo una critica decisissima agli amministratori", fatta eccezione per la sindaca di Riccione Daniela Angelini "che si è dissociata dai sindaci del territorio", ha precisato.

Gli attivisti sono preoccupati dall'impatto di un impianto così vicino alla costa. La prima fila di pale, in base al progetto attuale, è a 10 km da riva. "Non c'è bisogno di fare un impianto eolico di quella dimensione", ha detto il docente universitario e consulente scientifico dell'associazione Marco Zaoli, che punta sul "fotovoltaico sugli edifici, case più efficienti dal punto di vista energetico. Facendo così, e mettendo in circolo l'energia con una comunità energetica rinnovabile, è possibile produrre molta più energia di quella che verrebbe prodotta dall'impianto eolico".