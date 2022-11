Ren-Auto Piraccini allarga l’offerta di prodotti elettrici con la rivendita dei Fantic Urban Mobility

Attualità

Rimini

| 16:22 - 07 Novembre 2022

Giovanni Piraccini con i prodotti Fantic. In gallery: Fantic-issimo, la e-bike a pedalata assistita e il monopattino.



Ren-Auto Piraccini è attenta al suo territorio ed ai cambiamenti nello stile di vita. Un’offerta completa dai monopattini alla bicicletta a pedalata assistita Seven Days Living, fino ad arrivare a ISSIMO nella versione 25- e-bike, e la versione ISSIMO 45, un ciclomotore targato.

Seven Days Living e-bike urbana adatta tutti i giorni in città e a proprio agio nei weekend, tra ciclovie e strade sterrate, con batteria da 630 Wh arriva a garantire 180 chilometri di autonomia con pedalata assistita.

Monopattino TX2 un top di gamma con trazione integrale( 2 Motori), frenata elettronica, registrazione dell'impronta digitale, un design che lo rende subito riconoscibile e un'elevata cura costruttiva. Telaio in alluminio, estrema leggerezza e sicurezza con doppio motore per 500 W di potenza.



Issimo 25 una city e-bike che nasce dal restyling del famoso ciclomotore degli anni 70. Si tratta di un modello votato all’urban dal design unico e accattivante, L’Issimo si sviluppa attorno a quello che è l’elemento distintivo di questa creazione, il telaio. Questo è stato forgiato in allumino pressofuso con un design a traliccio, sicuramente una soluzione che conferisce una grande rigidità e stabilità al mezzo. Su di esso s’inserisce nell’apposito vano una batteria Simplo da 630 Wh che alimenta il motore Bafang M500 da 250W in grado di erogare una coppia massima di 80 Nm. Il motore è centrale e comunica con un mozzo Shimano Nexus a 5 velocità tramite una robusta catena.



Issimo 45 è un ciclomotore elettrico e con pedalata assistita, che conserva il fascino di alcuni modelli iconici degli anni Settanta.

In grado di muoversi sfruttando solo il motore oppure pedalando, o anche combinando manopola e gambe, il nuovo Issimo 45 di Fantic Motor è, nonostante l’aspetto da e-bike, un vero e proprio cinquantino" elettrico.



L’autonomia arriva a 50 km, ma tutto dipende dalle “modalità di guida”, impostate dal pilota. Può montare una seconda batteria. Sinonimo di sicurezza e stabilità su qualsiasi terreno grazie alle ruote con pneumatici Fat 20x4” e al baricentro basso, è la versione s-pedelec di ISSIMO. Monta motore Bafang M600 da 500W con coppia max di 120 Nm e batteria da 600Wh, luci omologate e porta targa, con vano porta oggetti di serie. Il cambio è di tipo continuo, ENVIOLO Heavy Duty, integrato al mozzo della ruota posteriore.

ISSIMO 45 è una commuting bike che rappresenta la nuova opportunità di movimento in città, in piena libertà e rispetto della mobilità sostenibile.

Un design pluripremiato a livello internazionale, personalizzabile secondo il proprio stile e necessità con accessori e cover colorate.



