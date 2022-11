S.Giovanni in Marignano, presentata la nuova stagione teatrale del Massari

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 16:12 - 07 Novembre 2022

Teatro al Massari 2022/2023, San Giovanni in Marignano.

Teatro Europeo Plautino, in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, è pronto di nuovo a stupire marignanesi e non solo con la nuova stagione 2022/23 presso il Teatro A. Massari di San Giovanni in Marignano (RN) per la direzione artistica di Cristiano Roccamo.



Questa mattina (7 novembre) il Teatro è stato aperto e vestito a festa per presentare ai giornalisti ed alla città la proposta culturale per la stagione 2022/2023.

Presenti la vice Sindaco Michela Bertuccioli, il direttore artistico della stagione Cristiano Roccamo e il referente di Nata Teatro per la stagione bambini e ragazzi e per le matinee a scuola. In occasione della conferenza è inoltre intervenuto anche il Sindaco per saluti e ringraziamenti alla Compagnia.



I presenti hanno condiviso la gioia di tornare ad una stagione "normale" dopo due anni di restrizioni, ed in particolare Teatro Europeo Plautino ha sottolineato che “l’esperienza del Covid ha permesso di sperimentare la stagione estiva all’aperto che verrà sicuramente riproposta anche per l’estate 2023, garantendo dunque una ulteriore valorizzazione della proposta culturale marignanese. Saranno circa 30 le date in programma tra matinee, spettacoli per bambini, spettacoli all’aperto e prosa da novembre 2022 a luglio 2023. Tra questi sono 11 i titoli di prosa della stagione invernale, di seguito presentati. Il più grande desiderio della compagnia è quello di mantenere il teatro aperto e riportare a teatro le persone, oggi ancora più di ieri. Il teatro può essere occasione di divertimento e svago, ma anche di riflessione e non è scontato garantire con continuità una stagione teatrale. Per esempio il primo spettacolo “Lo stronzo” sarà occasione per trattare il tema della violenza nei rapporti uomo donna tramite una voce maschile. Interessante anche la grafica, a cura di Studio Grafite che è fumettistica, andando a rappresentare la vocazione originaria della compagnia, il teatro ragazzi, ma anche promuovendo il teatro quale luogo di cultura, empatia e dialogo. Un plauso alla realtà marignanese, commercio e associazionismo che rispondono sempre positivamente alle proposte di collaborazione”.



La Compagnia NATA, che si occupa della stagione teatrale per bambini, ragazzi e famiglie, “Il Granaio dei Sogni”, e degli appuntamenti rivolti alle scuole del territorio ha sottolineato come sia fondamentale “riportare le persone a teatro, creare stupore ed emozioni, intessendo relazioni con il territorio. Grande soddisfazione per la risposta delle scuole che è già molto positiva”.



L’Amministrazione comunale ha sottolineato come questa ripartenza sia carica di “entusiasmo e buoni propositi, ma anche rafforzata da quanto appreso durante la pandemia, dal teatro alla finestra, all’arena all’aperto. E’ davvero soddisfacente vedere questo desiderio di offrire una proposta culturale importante al territorio, ma anche rendersi conto di tutte le sinergie che si sono create con il commercio, e l’Associazionismo marignanese, in particolare Pro Loco e Sicim, che sostengono l’attività teatrale. Grande soddisfazione anche per il contributo assegnato alla Compagnia dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito della LR 13 che attesta un ulteriore riconoscimento alla qualità, professionalità e preziosità della proposta artistico”.



Tutto il programma della stagione teatrale sulle pagine Facebook @TeatroMassari e Instagram @teatroeuropeoplautino