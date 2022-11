Cattolica: a un anno dall’ inizio del mandato la giunta incontra i cittadini

Attualità

Cattolica

| 14:37 - 07 Novembre 2022

Palazzo Mancini sede del Comune di Cattolica.

A un anno dall'inizio del mandato la giunta comune di Cattolica, nel riminese, lancia un ciclo di incontri coi cittadini. Si parte mercoledì, alle 21, per il primo "a tu per tu" con i residenti delle zone Macanno e Ventena. L'appuntamento è alla Chiesa di San Benedetto in via Carpignola 100. L'obiettivo degli incontri, spiega il Comune, è raccogliere il feedback della comunità, ascoltare e dialogare, confrontarsi sui progetti in essere e in divenire. I prossimi appuntamenti con i cittadini sono giovedì 17, sempre alle 21, quando gli amministratori si trasferiranno al Bar Euro, di via Po 48, dove incontreranno i Comitati dei quartieri Torconca e Mare Nord. Infine, martedì 29 novembre, ancora alle 21, è previsto presso il Palazzo del Turismo di via Mancini, il confronto con i cittadini delle zone Violina Casette Porto e Centro.