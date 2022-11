Campagna Amica, sempre più clienti fanno spesa al mercatino di Palazzo Ghetti

Attualità

Rimini

| 12:43 - 07 Novembre 2022

Foto di repertorio.

Grande il successo di pubblico e clientela che il mercato esclusivo di Campagna Amica, promosso da Coldiretti di Rimini e ospitato da Banca Malatestiana nella corte di Palazzo Ghetti, sta riscuotendo tra i cittadini riminesi e non solo (avvistati anche diversi turisti in vacanza). Il mercato, luogo d'incontro tra produttori e consumatori, si è manifestato sin dai primi giorni come spazio privilegiato per degustare le eccellenze agroalimentari del luogo, scoprire tradizioni culinarie da portare a casa, sulla propria tavola ed esplorare i sapori del nostro splendido territorio. "Un passo importante per Coldiretti Rimini – commenta Guido Cardelli Masini Palazzi, Presidente di Coldiretti Rimini – ad un mese dall'apertura l'entusiasmo e la partecipazione rimangono davvero alti e le nostre aziende trasmettono con grande piacere in un momento così difficile per l'economia, il valore aggiunto della qualità e della trasparenza e la vicinanza del mondo agricolo al territorio riminese. Il mercato che vanta una vasta gamma di prodotti freschi di giornata dall'ortofrutta al pane, e poi legumi, pasta, vino, olio, farine, marmellate, sottoli, salumi e preparati pronti, a partire dall' 8 Novembre con l'ingresso di due nuove Aziende, ricercatissime per la particolarità delle loro produzioni: lo zafferano e le prelibate confetture di Hannoun Narimane az. agr. di San Leo pluripremiata per la sua progettualità e la porchetta, i salumi e le carni freschissime de "I Sapori Nostrani di Verucchio.

"Portare nel cuore della nostra città, da sempre meta nota e riconosciuta a livello mondiale, simbolo quindi della "Dolce Vita Italiana" ma anche della buona cucina, il nostro cibo buono a km0, rappresenta per tutte le aziende di campagna Amica e per Coldiretti un modo per ricordare qual è il cibo giusto e per dire un secco no alla politica del cibo sintetico – ricorda il Vice Direttore della Federazione Coldiretti Rimini Giorgio Ricci".

"Al Mercato di Campagna Amica di Palazzo Ghetti e presso tutti i nostri mercati, i punti vendita di Campagna Amica, i nostri agriturismi e presso tutti gli uffici di Coldiretti sarà possibile infatti, firmare l'importantissima petizione che dice NO al Cibo Sintetico e sostiene il Cibo Naturale genuino e a km0, prodotto direttamente dalle mani dei nostri produttori. E' partita da pochi giorni la raccolta firme e già sta raccogliendo una grande adesione, a sostegno di quanto sia importante e salutare scegliere la vera agricoltura e il cibo sano." Conclude il Direttore di Coldiretti Rimini Alessandro Corsini.

Il mercato è aperto tutti i martedì mattina dalle 07.30 alle 13.30 in Via XX Settembre 1870 n.63-Via Circonvallazione Meridionale n.39.