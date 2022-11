All'aeroporto di Rimini simulazione di incidente aereo, coinvolti 50 figuranti e 100 operatori

Attualità

Rimini

| 11:38 - 07 Novembre 2022

Immagine di repertorio.

Si svolgerà martedì 8 novembre dalle 10:30 alle 12:30 all’Aeroporto Fellini di Rimini un’esercitazione con simulazione di incidente aereo, per verificare l’efficacia del Piano di Emergenza Aeroportuale.



Diversi i soggetti coinvolti nelle operazioni di soccorso, da ENAC a ENAV, a Vigili del Fuoco, 118, Croce Blu, Prefettura, Questura, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Dogana, Militari del 7° Reggimento Vega e personale dell’aeroporto stesso. Punto di forza dell’attività sarà, infatti, la partecipazione di tutti gli attori che potrebbero essere chiamati a intervenire in caso di necessità.

L’esercitazione dell’8 novembre riguarderà tutte le procedure d’intervento che vengono applicate in caso di incidente aereo. L’allerta partirà dalla Torre di Controllo che darà avvio alla macchina dei soccorsi; Airiminum attiverà il Piano di Emergenza Aeroportuale, dove i primi a intervenire saranno i Vigili del Fuoco e la Croce blu e, a seguire, il 118.

Per l’esercitazione sono coinvolti circa 50 figuranti e 100 tra operatori della sicurezza, soccorritori e staff dell’Aeroporto. Tra i figuranti circa 30 studenti dell’Istituto Tecnico Aeronautico di Forlì, che faranno la parte di alcuni dei passeggeri.

Si tratta di un’esercitazione “full scale” che, come da prassi, deve essere eseguita da tutti gli aeroporti con cadenza biennale.

A coordinare l’operazione, dietro direttive Enac, sarà per AIRiminum 2014 Pietro L. Rinaldi, Safety Manager dell’Aeroporto di Rimini.

Durante l’orario della simulazione non sono previsti atterraggi o partenze dal “Fellini”.