Portare il sorriso negli ospedali: Clown vip di Rimini cerca volontari

| 11:07 - 07 Novembre 2022

Clown in azione - foto dalla pagina Facebook di Clown Vip.

Clown Vip Rimini ha trovato una ricetta “del sorriso”. Chi volesse conoscerla e avvicinarsi all’associazione dai “nasi rossi”, può iscriversi al corso base di clownterapia per diventare volontario e partecipare alle tante attività promosse.

Il percorso formativo si sviluppa in tre giornate venerdì 11, sabato 12 e domenica 23 novembre. Gli interessati possono scrivere a direttivoviprimini@gmail.com

Per informazioni chiamare il 338 9600695, il 338 2688917 o il 338 4543582.



L’attività in associazione



Per Clown Vip Rimini, la formazione costante dei volontari e l’armonia tra i componenti del gruppo è un aspetto fondamentale. Ecco perché durante l’anno clownesco, che ricalca quello scolastico, ci si incontra due mercoledì al mese con pausa in agosto, in cui si festeggia insieme il compleanno di Vip Rimini. I nuovi volontari saranno coinvolti nelle diverse attività associative. In particolare si svolgerà servizio nelle strutture sanitarie, con momenti di animazione rivolti ai bimbi dai zero ai 100 anni, come amano definirli le stesse volontarie. Si parteciperà poi anche ad altre iniziative in residenze per anziani, centri educativi, centri accoglienza, scuole, cooperative… come ad esempio percorsi in natura per i più piccoli o laboratori rivolti agli studenti su diversi temi tra cui: unione del gruppo, bullismo, dialogo interculturale. L’associazione di Rimini aderisce poi a quella nazionale che prevede diversi gruppi di lavoro: staff scuole, nonni, eventi, trainer per crescere nella formazione continua. Il motto è “avanti tutta” perché la forza e l’unione del gruppo sono importantissimi.