Libri e Autori in Villa a San Clemente, ospite Eugenia Romanelli

| 10:41 - 07 Novembre 2022

Eugenia Romanelli.

“La riscrittura della sessualità” è il titolo dell’incontro con l’autore che il Teatro Giustiniano Villa ospiterà il prossimo 10 novembre (giovedì), alle ore 20.45 (ingresso libero), nell’ambito del ciclo “Libri e Autori in Villa” dedicato a scrittori, giornalisti, saggisti organizzato e promosso dal Comune di San Clemente e dalla Biblioteca “Giuseppe Tasini”.



Il primo appuntamento vede, quale autorevole “voce” del contemporaneo, Eugenia Romanelli, founder e direttrice della testata giornalistica ReWriters.it, di cui è proprietaria, Presidente dell'omonima Associazione Culturale, CEO di ReWorld, startup innovativa a vocazione sociale.







“Riprendiamo da dove avevamo interrotto. Dopo una lunga pausa - forzata - a causa della pandemia per Covid-19 torniamo - dice la Sindaca di San Clemente, Mirna Cecchini - a incontrare i protagonisti della scena culturale italiana, rivolgendo un occhio anche ai temi di più stretta attualità. Il ciclo dedicato agli autori - siano essi scrittori, giornalisti, saggisti o divulgatori - rappresenta un’occasione importante, mirata ad accrescere le nostre conoscenze; vivacizzare il dibattito sociale e stimolare una maggiore consapevolezza rispetto ai tanti cambiamenti che interessano da vicino le nostre vite e le nostre comunità. La promozione della cultura è per noi un impegno da rinnovare sempre e in futuro. Un impegno a cui abbiamo riservato, negli anni, molte energie proprio perché crediamo nei valori del confronto e della reciprocità”.







“Stiamo lavorando a un programma che da qui alla primavera del 2023 - aggiunge l’Assessora alla Cultura, Stefania Tordi - vedrà sul palcoscenico del Teatro Villa alcuni personaggi di spicco della letteratura contemporanea con l’obiettivo d’intercettare l’interesse del pubblico, a cominciare dai giovani studenti. Vogliamo poter proporre qualcosa di realmente interessante e coinvolgente; e per far questo coinvolgeremo chi già lavora nel mondo della scuola e si occupa di cultura. Presto sveleremo il calendario completo, che si annuncia ricco di appuntamenti gratuiti aperti a tutti”.







Chi è Eugenia Romanelli







Eugenia Romanelli è giornalista e scrittrice. Dopo aver diretto la versione italiana della rivista internazionale Time Out, fondato e diretto l’e-zine Bazarweb.info coedita da Rai Eri e La Stampa, fondato e diretto il primo inserto culturale de Il Fatto Quotidiano “SmarTime”, creato il canale Ansa Viaggi, fondato la prima scuola europea delle scritture, Writers Factory, dedicata a Ursula Le Guin, oggi è l’anima del Movimento Culturale ReWriters.







Docenze: ha insegnato scrittura creativa a La Sapienza e all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico; giornalismo, new media, business writing e social media writing alla Luiss di Roma e alla Scuola di Scienze Aziendali di Firenze.