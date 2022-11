Imprese, fare rete contro la crisi: un convegno con esperti a Cattolica

Attualità

Cattolica

07 Novembre 2022

Creare una rete di rapporti fra le persone e le imprese locali per aumentare le proprie possibilità di fare affari e salvarsi dalla crisi. E’ il tema di un incontro aperto a tutti che BNI Romagna organizza mercoledì 23 novembre a partire dalle 17 all’Hotel Kursaal di Cattolica assieme a CNA provinciale di Rimini, Geocom Italia Srl di Pesaro e Simple Networks di Santarcangelo di Romagna. Il titolo del meeting è “Better Together” cioè: “Insieme è Meglio”.

“In tempi come questi che non ci permettono di guardare con fiducia al futuro – dicono gli organizzatori – mettere in contatto imprenditori e liberi professionisti in un’occasione che sia ricca di confronti sulle rispettive esperienze e di sostegno reciproco è il miglior antidoto alla grave crisi che sta attraversando il Paese. Noi pensiamo che la risposta alla domanda: “Come posso migliorare il mio futuro?” sia nelle persona che sarà seduta di fianco noi durante il convegno. Conosciamoci e facciamo rete. Questo non potrà che portare benefici enormi al business di ognuno di noi”.

Motore di questa iniziativa è BNI Romagna. BNI (Business Network International) è l’organizzazione di scambio di referenze più vasta e di successo a livello internazionale con numerose “appendici” in tutto il mondo. I membri (292mila in tutto il mondo) sono professionisti e imprenditori che si aiutano reciprocamente ad aumentare il proprio giro d'affari (nell’ultimo anno è stato di 19,4 miliardi a livello globale) e dal 2012 questo succede anche in Romagna.

I relatori di questa conferenza sono: Mirco Galeazzi – Presidente provinciale Cna; Daniele Prioli – Ceo Geocom Srl; Nicola Calisesi – Ceo Simple Networks; Guido Picozzi – Executive Director BNI.