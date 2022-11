Calo delle temperature, via libera all'accensione dei termosifoni. Le regole

Attualità

Rimini

| 07:32 - 07 Novembre 2022

Limiti fissati a 19 gradi più due di tolleranza.

Con le giornate ancora dal sapore più estivo che autunnale, si conclude la bella stagione ad oltranza che ha caratterizzato tutto il mese di ottobre e la prima settimana di novembre. Dopo la pioggia di sabato scorso, sembra infatti aver inaugurato ufficialmente l'autunno, pur con un mese e mezzo di ritardo. Da oggi (lunedì 7 novembre) infatti, dopo gli slittamenti delle ultime settimane legati al clima mite, scatta il via libera all'accensione del riscaldamento in tutto il territorio comunale.



I riminesi potranno mettere in funzione gli impianti termici a combustione, come da ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Jamil Sadegholvaad. La data del via era stata posticipata in modo tale da ridurre il più possibile i consumi di gas naturale, allo scopo di limitare le emissioni di inquinanti atmosferici e risparmiare sui costi dell'energia.



I limiti fissati sono quelli di 17 gradi più due di tolleranza, per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, mentre è di 19 gradi più due di tolleranza per tutti gli altri edifici. Previste in totale 13 ore di accensione giornaliere. Per quanto riguarda il Comune di Rimini, è stata firmata anche l'ordinanza sulle misure a tutela della qualità dell'aria, ma proprio per venire incontro alle necessità di risparmio delle famiglie, visto il boom dei rincari legati al gas, sono stati tolti i divieti regionali sull'utilizzo di caminetti e stufe a legna o pellet fino a classe 2 stelle per i territori sotto i 300 metri di altitudine.